是妹妹不是哥哥啦！張景森口誤的「顏副市長」是顏莉敏
行政院政務委員張景森昨監交台中市長盧秀燕就職，致詞時口誤「顏副市長」，引發藍綠揣測，立法院副院長蔡其昌強調市民無法接受政治酬庸、被影射的國民黨前立委顏寬恒指傳聞是「黑白講」。張景森晚間致電市府秘書長黃崇典，澄清自己的確是口誤，當時要致意的是坐盧秀燕旁邊的「顏副議長」顏莉敏。
記者顏幸如／台中報導
昨天台中市長就職典禮中，張景森向貴賓致意時稱「顏副市長」，引起在場者一陣東張西望。但「顏副市長」全程沒有現身，引起外界揣測，是否民進黨聽到風聲，盧秀燕有意延攬助選功臣、前國民黨立委顏寬恒擔任第3位副市長，張景森才在重要場合故意破局。
不僅盧秀燕的競爭對手蔡其昌今（26）日上午受訪時表示，市民無法接受政治酬庸；「當事人」顏寬恒也說，他根本沒聽說自己要當副市長，一切都是「無中生有、黑白講」，不知從何回應起。
當時張景森講的是「我們最敬佩的盧市長、今天與會的各位貴賓，我們顏副市長、楊立委、江立委，以及我們即將就任的各位貴賓，大家早」。市府晚間發出新聞稿，澄清「有關外界部分人士揣測台中市第3位副市長人事一案」，指張景森已致電秘書長黃崇典，表示昨日是順著貴賓席座次逐一致意，不小心口誤把副議長顏莉敏講成顏副市長，不料被訛傳為要讓「顏副市長破局」。
市府再度重申，第3位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已回答過，無需針對個別人選無端揣測。