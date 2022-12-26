兵役改革3亮點曝光　義務役月薪有望破2萬

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第二導入美軍等最新模組化訓練模式。考量現代防衛需求，參酌國際上如美軍等具備實戰經驗的先進國家訓練模式，強化新制義務役人員的訓練。例如新制義務役士兵必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時能具備協力民防任務的能力。又例如將增加模擬戰場實景抗壓訓練，參與戰術行軍以及聯合演訓等實戰化訓練等。而社會關注的指標，像是實彈射擊的數量也將大幅提升，以全役期不低於800發為目標，強化訓練內容。
第三為大幅調升義務役薪資，兼顧服役期間經濟生活。該人士指出，長久以來，義務役士兵每月薪資始終維持6000元左右，連軍旅期間可能開支都有所不足。這次的改革兼顧義務役人員的經濟生活考量，因此以志願役本俸為基礎，大幅度調升每月薪資，並依據勤務性質，給予專業加給，以二兵為例，實領薪資可望超過2萬元，讓役男可以維持服役期間的基本開銷，甚而部分舒緩可能的學貸等經濟壓力。
至於部分人士操作「票投民進黨，青年上戰場」等風向，該人士說，類似說法多年來就是國民黨的萬年老梗，例如2015年總統大選前，面對社會對4年義務役期的檢討，就造謠民進黨會「恢復全徵兵」，每次遇到重要選舉，就會操作中國威脅論，高唱「中華民國要滅亡了」，結果經驗證明，過去這幾年，台灣無論在全球供應鏈，甚至在地緣政治上，都比過去任何時間都還要受到國際的重視與支持，反倒是國民黨，在北京面前始終提不起勇氣強調中華民國的存在。