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兵役改革3亮點曝光　義務役月薪有望破2萬

▲蔡英文明日將宣布義務役役期從4個月延長至1年。（圖／軍聞社提供）
▲蔡英文明日將宣布義務役役期從4個月延長至1年。（圖／軍聞社提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文將在明日宣布義務役兵役延長，從現行4個月延長至1年，參與本案的軍方人士透露，本次兵力結構改革有3個亮點，首先將兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，明確防衛任務；其次導入美軍等最新模組化訓練模式；最後則是大幅調升義務役薪資，以二兵為例，實領月薪可望超過2萬，讓役男可維持服役期間基本開銷，甚至部分可舒緩學貸等經濟壓力。

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該人士透露兵力結構改革有3個亮點，首先是兵力結構區分為主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統四大區塊，明確防衛任務。歷時2年多的盤整，目的是徹底解決長久以來，後備部隊任務不明以及戰力難以形成的結構性問題。在這次的規劃中，未來由志願役組成「主戰部隊」，擔任海、空、領土安全任務；由義務役為主擔綱「守備部隊」，負責國土守備、軍事與民間重要設施防護與協力民防等任務，這也符合最新的防衛思維。

第二導入美軍等最新模組化訓練模式。考量現代防衛需求，參酌國際上如美軍等具備實戰經驗的先進國家訓練模式，強化新制義務役人員的訓練。例如新制義務役士兵必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時能具備協力民防任務的能力。又例如將增加模擬戰場實景抗壓訓練，參與戰術行軍以及聯合演訓等實戰化訓練等。而社會關注的指標，像是實彈射擊的數量也將大幅提升，以全役期不低於800發為目標，強化訓練內容。

第三為大幅調升義務役薪資，兼顧服役期間經濟生活。該人士指出，長久以來，義務役士兵每月薪資始終維持6000元左右，連軍旅期間可能開支都有所不足。這次的改革兼顧義務役人員的經濟生活考量，因此以志願役本俸為基礎，大幅度調升每月薪資，並依據勤務性質，給予專業加給，以二兵為例，實領薪資可望超過2萬元，讓役男可以維持服役期間的基本開銷，甚而部分舒緩可能的學貸等經濟壓力。

至於部分人士操作「票投民進黨，青年上戰場」等風向，該人士說，類似說法多年來就是國民黨的萬年老梗，例如2015年總統大選前，面對社會對4年義務役期的檢討，就造謠民進黨會「恢復全徵兵」，每次遇到重要選舉，就會操作中國威脅論，高唱「中華民國要滅亡了」，結果經驗證明，過去這幾年，台灣無論在全球供應鏈，甚至在地緣政治上，都比過去任何時間都還要受到國際的重視與支持，反倒是國民黨，在北京面前始終提不起勇氣強調中華民國的存在。

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