不忍了！鄭家純精選80位網友提告：不要以為諧音罵人沒事
藝人雞排妹鄭家純，年末將寫真書服裝進行公益拍賣，共計募得約32萬善款，他26日晚間在臉書上不忘感謝參與競標的朋友，但話鋒一轉，她稱在公益拍賣期間，於相關新聞報導的留言區「言語攻擊的酸民們」，她已精選50人提告妨害名譽，再補充結婚新聞謾罵的，也將提告30人，來預祝新年快樂。
編輯中心／綜合報導
鄭家純日前將寫真書裡的25套衣服用做公益，進行拍賣競標活動，昨晚她發文表示拍賣已圓滿落幕，並公布募得善款金額為32萬，但她同時也提到，在這期間有不少網友在相關新聞報導留言區言語攻擊，她已精選50人提告妨害名譽，以及在她結婚新聞的報導中，也挑出30人要提告「先謝謝你們的禮金啦！」。
貼文一出掀起討論，不過也有網友說她都告假的，4小時後鄭家純再度發文稱「開始有酸民說我都告假的，網路上罵公眾人物很難被起訴等等」，她也因此秀出被檢方聲請簡易判決處刑的留言長怎樣，並開砲「不要以為諧音罵人可以沒事」，睡前更是再次溫馨提醒「『公眾人物可受公評』不等於『可以公然侮辱公眾人物、爽罵什麼就罵』」，戰力十足。
不少網友也紛紛開始留言表示「有些人沒被告過不知道社會什麼樣子」、「贊成提告，不要放過那些躲鍵盤後罵人的渣渣」、「恭喜這50位得獎者」、「好想知道這些人出庭時候的表情是怎樣」、「謝謝阿純小姐沒有姑息網路霸凌！」。（編輯：林莞茜）