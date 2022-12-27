巴西首都緝獲爆裂物　魯拉總統就職安全戒備升高

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索沙承認在油罐車上安裝爆裂物後，以從事恐怖行為罪遭當場扣押，聯邦地方法院下令對他無限期監禁。巴西警方在調查是否有其他人參與。
根據刑警，索沙是北部巴拉州（Pará）的一名企業家，專程前往巴西利亞加入前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者在軍隊基地外進行的示威抗議活動，「等待武裝部隊拿起武器推翻共產主義。」
當地媒體指出，警方在索沙的住所發現多件武器、彈藥，爆炸裝置和迷彩裝。雖然索沙聲稱有收藏家、運動射擊者和獵人類別（CAC）的許可證，但證件已逾期無效。
根據「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），索沙告訴刑警，鼓勵他購買這些武器的是波索納洛的言論，波索納洛總是強調人民擁槍的重要性，還說：「武裝的人民永遠不會被奴役。」
據報導，索沙還向警方透露在首都製造混亂的其他襲擊計畫，包括用炸彈襲擊發電站，以擾亂電力供應。
現任司法部長托瑞斯（Anderson Torres）在推特發文說：「司法部已下令聯邦警察陪同調查，並在其職權範圍內，對24日在巴西利亞發現的爆炸裝置採取必要措施；重要的是等待官方結論，以便進行適當的問責。」
截至今天上午，波索納洛都沒有對此案發表評論。
根據巴西「反恐怖主義法」規定，使用或威脅使用、運輸、儲存、持有或攜帶能夠造成傷害或促進大規模毀滅性武器的爆炸物、有毒氣體、毒藥、生物、化學、核子或其他手段，都是一種恐怖主義行為。依法可被判12至30年徒刑，以及與威脅或暴力相對應的制裁。（編輯：韋樞）1111227