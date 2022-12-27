張峰奇被酸「施暴小甜甜」！李亮瑾強勢護夫：你在現場嗎
女星小甜甜婚前情路不順，和資深歌手張魁的兒子張峰奇有過一段情，後來卻鬧得不歡而散，互控使用暴力、恐怖情人，最近她在《小姐不熙娣》談到過往戀情，透露分手時被逼下跪吐口水，雖未點名對象，卻讓張峰奇被聯想成施暴者，有網友到他臉書狠酸「打女人好爛喔」，讓張峰奇和李亮瑾夫妻不忍了，揚言要報警、提告誹謗！
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜和張峰奇2012年拍攝《球愛天空》譜戀曲，卻傳出男方父母對她不滿意遂分手，她為了挽回戀情，卑微苦求對方回頭，在衝突中產生拉扯，被爆出家暴、到醫院驗傷，張峰奇則反擊她以生命威脅、刮傷男方車子等恐怖情人行徑，讓外界相當震驚。
如今各自嫁娶，張峰奇2019年與演員李亮瑾結婚，有了兩個寶貝兒子，小甜甜也和老公宋先生閃婚後，誕下女兒「米苔目」，生活已無交集。不過，她在《小姐不熙娣》聊到舊愛是暴力渣男，分手談判時狠掐她脖子，最後惹得一身傷，儘管沒提男方姓名，卻有網友到張峰奇臉書狠嗆「聽說你跟甜甜交往期間對她施暴，打女人好爛喔」。
張峰奇看到留言後反問：「你確定是我？這算毀謗喔～」李亮瑾也跳出來為老公護航，「聽誰說啊？你在現場嗎？還是聽她本人指名道姓說是峰奇呢？如果你搞錯人，那你就是加害者了，而且我們把你的資料存下來，去警局備案！因為你已經犯了妨礙名譽了！」夫妻硬起來揚言要提告，目前該粉絲頁留言已經消失。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110