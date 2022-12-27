阿Ben嗆宋逸民帶風向！譏明星寫作文比賽 不如回應9罪狀
牧師宋逸民帶領的教會「藝起發光」，因爆發小甜甜換角爭議後，發聲明攻擊她私生活有問題，引起輿論反彈，被迫離開的教友細數該教會逼迫奉獻、情緒勒索等9大罪狀，昨（26）日該教會再度發文，以聖經內容表態要以靜默回應，卻釣出一排藍勾勾明星發聲力挺，一致對外的發言，讓男星阿Ben看不下去，認為宋逸民又在帶風向，並標記「逸起作文」，嘲諷意味十足。
記者江芷稜/綜合報導
阿Ben、徐小可夫婦年初離開教會，他昨自剖心境，透露原先擔任教會小組長，全心投入教會，卻在宋逸民決定擴堂時感到內心不平安，最後他們如要求奉獻應給的金額，退還小組長證書默默離開，畢竟道不同不相為謀，也沒將錢討回來。他向宋逸民夫婦喊話，針對媒體所整理的9大疑問，應該要出面解釋清楚，不能因此汙衊上帝的真理。
結果，該教會深夜再度發聲，並未解釋大眾的疑問，反而是一票明星們留言力挺，讓阿Ben看不下去，在社群平台的限動感慨「帶風向比稿大賽開跑囉，同時間發文同樣的關鍵字，要不要回覆9大疑問就好」，並標記「逸起作文」，透露內心的不滿。
針對宗教風波，阿Ben在臉書說感到諷刺，自嘲「我現在罪惡感極重因為……」，狠吊網友胃口，文末補充說明「剛剛吃了一碗麥基酸辣麵，然後刷完牙我要來去睡了」，幽默發文讓粉絲忍不住笑了，自嘲「我常常也都這般的最大惡極」，也安慰他說出心裡的話是舒服的，不如好好的吃、好好的睡、好好的賺錢、把3個孩子顧好比較實在。