俄外長已提戰事解決方法　促基輔為自身利益履行

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「重點很簡單：為了你們自己好履行提議。否則，這個議題將交由俄軍決定。」
俄羅斯一直稱對烏克蘭的入侵行動是「特別軍事行動」，目的是為了將烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」。基輔當局與西方盟國稱這是為了奪取土地的帝國主義式侵略。
今年9月，莫斯科舉行完所謂的公投後，聲稱兼併烏克蘭4個省分，包括頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松（Kherson）。基輔當局與其盟國稱這是非法的假公投。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天說，莫斯科對談判抱持開放態度，並批評基輔當局與其西方盟國沒有支持會談。華府先前稱在俄羅斯持續攻擊下，這個立場只是裝模作樣。
拉夫羅夫跟塔斯社說，談到這場衝突會持續多久時，「現在輪到基輔政權採取行動，而在背後發號施令的是華府」。
俄烏戰爭進入第11個月，已造成數以千計民眾死亡、數以百萬計人流離失所並把城市變成瓦礫堆，迄今仍看不到結束的跡象。
基輔當局已排除為了和平向俄羅斯讓出任何土地的可能性，並公開要求俄羅斯放棄所有領土。莫斯科堅稱正在追求「去軍事化」與「去納粹化」，但實際上尚未全面定義其目的。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111227