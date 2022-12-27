中國防疫降級免隔離被熱議　出國遊網搜暴增10倍

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中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣示對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。
儘管中國全境籠罩在疫情迅速蔓延的陰影中，但不少民眾仍對這項抱有期待。其中討論最多的話題之一就是「終於可以出國了」，網友們忙著相互詢問放開後「最想去哪兒玩」？或是四處詢問想去的國家「還要查核酸嗎」？「要疫苗證明嗎」等。
在官方昨夜11時過後公布上述政策後，中國旅遊平台「同程旅行」今天凌晨0時即公布數據指出，出國簽證搜索量瞬間暴增10倍，而國際機票的搜索量也瞬間激增8.5倍。
其中，中國民眾最關注的海外旅遊目的地為日本、韓國、泰國；而上網搜索出境旅遊的用戶，依IP來源數量最多的依序是北京、上海、廣州等一線大城市。
除了一般中國民眾，當地包括台商在內的台籍人士圈更對這項防疫大鬆綁感到欣慰，除了奔向走告，並紛紛高呼「（集中隔離）終於結束了」，「只剩下核酸（入境仍需48小時核酸）了」。其中，不少原本近期沒打算回台的台商表示，如果買得到機票就回台過年，買不到票就過完年再回。
雖有上述的輕鬆喜悅，一部分中國民眾儘管同樣熱議這個話題，並認為大方向已定，但不見得喜悅。有網友直指，「三年大疫結束了？好像結不結束都只有一句話」；有人說，「疫情還這副模樣，就降級了？」；也有人直指，「前有三年自然災害（指大饑荒），後有三年茫然災害（指防疫）」；還有人說，「別陪著折騰了，願潤盡潤（移民）吧」。
有網友表示，國內已經一片「汪羊（陽）大海」，再對入境者集中隔離毫無意義，簡直成了笑話；有人則說，不能再說國外來的是「千里投毒」了，「誰投誰毒還不一定呢」；還有人針對出國遊成為熱搜擔心，各國會不會重演2020年初限制中國民眾入境？到時又說中國對外輸出病毒。（編輯：曹宇帆）1111227