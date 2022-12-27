台股早盤強勢漲115點　旅遊觀光概念股紅通通

美股周一因聖誕節休市，台北股市今（27）日開高走高，早盤一度漲115點，來到14400點，漲幅0.7%以上。權值王台積電早盤漲3元，來到460元左右，漲幅0.5%。今日IC設計族群表現亮眼、強勢走高。另外，解封觀光概念股表現亮眼，包括旅遊、航空都有好表現。至於國防與航太、太陽能與貨櫃族群表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
台北股市今日早盤一度漲115點，來到14400點，漲幅0.7%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到460元左右，漲幅0.5%。聯發科漲1%，來到658元，國巨漲幅也有1%以上。其他重要電子股大多小漲，如群創、友達、大立光、聯電、世界先進、力積電漲1%以內。而IC設計族群強勢走高，天鈺、聯詠漲6%以上，瑞鼎、茂達、聯陽漲逾4%。
中國大陸宣布1月8日起入境免隔離，以及10天年假即將到來，解封觀光概念股走強，像是五福、山富早盤漲6到8%，易飛網、富野、海灣、大略-KY、力麗店、老爺知、鳳凰、雄獅、美食-KY、夏都漲3到5%，六福、雲品、王品、華園、遠雄來、新天地、六角漲1到2%。華航與長榮航漲逾3%。
另外，國防航太概念股表現不俗，jpp-KY、中興電、台船、事欣科、高僑、上銀、合勤控、宜鼎、拓凱、千附漲1%以上。而貨櫃族群萬海、長榮與陽明漲幅1到2%。至於太陽能族群也很亮眼，新晶投控、中美晶、茂迪、元晶、國碩漲1到3%。