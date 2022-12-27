重機女神高調認愛！自發與49歲大叔街邊親吻片：無怨無悔
中國網紅「痞幼」外型亮麗、性格爽朗，在抖音及小紅書等平台上擄獲大批粉絲喜愛，因其酷愛重機，又被稱為「重機女神」。昨（26）日他於抖音上公開感情狀況，並大方PO出自己與一名49歲大叔親密貼臉的影片，引起網友譁然。
編輯中心/綜合報導
痞幼26日於抖音官宣認愛，抖音影片中能看到她倚靠重機，男友則戴著口罩與其對視，兩人眼神滿是火花，接著女方便主動獻上一吻，文字附註「任憑寒風肆意凜冽，我都勇往直前無怨無悔，你好陸先生」，並直接標記男方帳號「囂張」。
接著痞幼於微博發文說明，首先感謝粉絲們的鼓勵與理解，認為自己就是個普通簡單的人，談了戀愛就想拿著喇叭公告自己的幸福，並表示男方對他極好，兩人興趣愛好也高度重疊，「他本人真的好帥好帥，過程我賊戀愛腦，但我享受」。
據悉，男方囂張在微博上說明自己1973年出生，現年49歲，是某家服裝公司的負責人，同時是痞幼公司的高階主管，在抖音上則專門分享跳傘相關影片。
不過部分粉絲認為兩人不相配，對於男方的外表及年齡都頗有微詞，痞幼則對此回應「我都沒想那麼多什麼大家會不會覺得不搭配不合適，因為談戀愛這件事我只想活在自己的粉色泡泡世界裡開心，並且想分享給大家我倆都很開心，姐喜歡姐就處了，姐開心姐就發了～」，並表示「我覺得我們很幸運，幸運我們愛對方願意大大方方的，願意不在乎任何人的感受只享受愛與被愛！」。（編輯：李惠婷）