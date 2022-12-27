外資放假、中小型股強勢 長線可布局伺服器與高效能運算
外資交投清淡，對亞股也呈現小買小賣，法人指出，除了台股上週遭賣超11.3億美元最多之外，其他亞股市場買賣資金幅度不大。針對台股，法人指出本週欲漲不易，應以內資主導的中小型股為主，長線布局者可持續留意進場機會。其中，伺服器、高效能運算等是2023年科技的投資主軸，建議投資人可以鎖定前景成長明確之相關電子產業。
記者許家禎／台北報導
對於交投清淡，PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，近期資金動能轉弱，主因為外資休長假、日銀調升殖利率區間而吸引資金等，加上電子權值股有氣無力，使大盤持續偏弱整理，所幸上週台股面臨萬四保衛戰而守穩，下檔支撐在季線，預料本週指數欲漲不易，應以內資主導的中小型股為主，長線布局者可持續留意進場機會。
孫傳恕指出，從經濟基本面來看，台灣11月外銷訂單持續下滑至501.4億美元，月減9.5%、年減23.4%，寫下連三黑紀錄，主要由於電子產業面臨庫存調整，加上中國防疫封控影響產銷進程，而12月仍受全球經濟放緩挑戰，連四黑機率高，將進入全年正成長保衛戰；不過，就目前為止，累計前11月外銷訂單金額達6146.1億美元，仍較去年同期小增1.4%。
孫傳恕認為，目前不論從研調機構數據，或是保德信預估企業獲利，伺服器、高效能運算等仍是2023年科技的投資主軸，以伺服器為例，今年全年伺服器出貨量估成長6%，主要在於全球伺服器市場受惠後疫情時代雲端、數位需求穩健，帶動大型雲端資料中心需求強勁，預料該趨勢仍將持續，為前景成長明確之電子產業。