台南科技廊道夯！中信房屋加盟店進駐揭第一線觀察

挾著南科、台積電的效應，台南不少區域房價近年都上漲許多，尤其鄰近南科園區的房價更是起漲不少，因為科技業與相關產業進駐台南，受產業與建設話題帶動，居住需求、房市交易正熱。
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為此台南新市中正店長高豪聰進一步說明，面對台南產業園區的蓬勃發展，「居住」將成為最重要的問題，而這對新市區來說是很好的利多，該區往西有國道八號、四橫三縱環繞，不管要到市區或博物館都相當方便，再往東也有台一線、北外環，火車站，近期政府更拍板開闢捷運，在性需求帶動下，大趨勢不會有太多變化潛力銳不可擋。
而綜觀來看，台南建設話題多、熱度高，如今在土地成本與營建成本居高不下的簇擁下，台南房價短期內大幅下修的空間相對有限，尤其台商回流尋地建廠，直接導致台南土地供不應求，台積電、南科、北外環、綠能產業園區、三井OUTLET相繼落成進駐，在未來晶片、綠能、AI、電動車產業聚落形成的推助下，台南房市不乏話題。
而談到為何加盟中信房屋，高豪聰店長中信房屋相當重視經驗傳承與團隊氣氛培養，資源共享是最重要的優勢，房仲業務最難是在人脈與經驗累積上，單店單打獨鬥常使同仁精疲力盡，但在中信房屋，行銷資源能夠互相支援，教育訓練，數位化學習系統幫助同仁快速上手，尤其品牌價值與集團後勤資源強大，能夠提供顧客安全感，信任感。
面對全球升息與經濟衰退，高豪聰店長也同時建議，購屋民眾只要多看多比較，找到專業在地的房仲業者協助，相信不難爭取到合理的議價空間、甚至還很有機會撿到便宜，若有任何需求，中信房屋的每位同仁都會盡最大的努力替客戶解決問題，秉持心口一，言行一致，替客戶風險把關，給買賣雙方完整安全的交易機制，致力在該做的事情上。