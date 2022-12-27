《新世紀福音戰士》劇場版完結2/3上映！網喊：終於等到
▲《新世紀福音戰士新劇場版：終》，創造超過650萬人次入場觀影的驚人成績，將於2023年2月3日起於全台上映。（圖／曼迪傳播提供）
記者鍾怡婷/綜合報導
2022-12-27 11:32:56
《新世紀福音戰士新劇場版》四部曲，自2007年上映後歷經14年， 2021年終於在日本上映完結篇《新世紀福音戰士新劇場版：終》，挾著王者氣勢以及最後完結話題，在日上映後突破百億票房，創造超過650萬人次入場觀影的驚人成績！台灣粉絲終於不用再敲碗，《新世紀福音戰士新劇場版：終》將於2023年2月3日起於全台上映，除了數位外還有4DX版本震撼開賣。此外，明年動漫電影盛事連發，《灌籃高手The First Slam Dunk》也將於1月13日在台上映。
《新世紀福音戰士》以少年少女們搭乘巨大人型兵器，與未知生命體「使徒」戰鬥為主題，一反同類王道作品熱血、友情、努力等明亮風格，其灰暗沉重的劇情，不完美的主角群、意識流的表現手法等等，讓動畫自1995年播出後轟動全球，其知名度與地位至今仍無法被撼動。而萬眾矚目的劇場版1至4部，除了維持「福音戰士」一貫風格，更由日本天后歌手「宇多田光」演唱全四部的主題歌。 ▲《新世紀福音戰士新劇場版：終》日本突破百億票房，將於2023年2月3日起於全台上映。（圖／曼迪傳播提供） 《新世紀福音戰士新劇場版：終》將於2023年1月6月預售數位版電影票，為紀今本作迎向最終結局，也特別推出台灣專屬紀念套票，含有兩張本作主視覺圖卡，以黑底外封搭配燙銀字體打造高級質感，極具收藏意義。預售票詳細資訊可關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。 ▲《新世紀福音戰士新劇場版：終》推出台灣專屬紀念套票。（圖／曼迪傳播提供）
消息一出，官方粉專也湧入大批粉絲直呼，「有生之年系列，終於在台灣上映啦」、「苦撐一年沒看串流等的就是這個」、「可以求敲碗四部一起在大螢幕上馬拉松嗎」、「都追了這麼多年了怎麼可以少了這部」、「終於！赫然發現上映日期還是在BD發售前呢」。
同時，明年一大盛事還有《灌籃高手The First Slam Dunk》2023年1月13日全台熱血上映。《灌籃高手The First Slam Dunk》在日本上映首週末橫掃12.9億日幣吸引約85萬人觀看拿下票房冠軍，經典場景「神奈川鎌倉高校前的平交道」再度吸引人山人海的人潮，來自世界各地的鐵粉都齊聚朝聖，預計在台上映後也會引起一波熱潮。
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》預定明年1月13日在台上映。（圖／官方提供）