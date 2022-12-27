赴國小解惑移工議題　「緣來一家人」移民署活動曝

內政部移民署新竹縣服務站在耶誕週前往竹北國小，加強宣導移工在台關懷照顧措施介紹及尊重多元文化重要性，將「多元文化」及「尊重多元」的重要觀念帶進小學校園，帶領他們對於各國不同文化的認識，並在活動中以有獎徵答方式，鼓勵學童們踴躍發言，獲獎的同學都開心地表示今年多了1份「耶誕大獎」。
記者賴正琳／綜合報導
新竹縣服務站與轄內竹北國小在耶誕週舉辦「緣來一家人」多元文化宣導活動，當天由全體五年級學生參與活動。服務站移民輔導團隊除了介紹目前最新外籍移工人數、國籍、工作項目以及居留應遵守的法規外，也分享移工們在台可能遇到的困難，例如遭受到歧視、語言隔閡或是思鄉等議題；另移民署也透過宣導活動，將政府對移工們的照顧措施還有最新的政策規範傳達給他們。
宣導活動中，孩子們對移工在台灣的生活充滿好奇，腦海中有「十萬個為什麼？」，紛紛舉手發問：「為什麼要稱他們為『移工』？為什麼他們要來台灣工作？」、「他們來台灣工作有什麼條件、也可以享用台灣的福利嗎？」，在移民署詳細的介紹及說明後，他們豁然開朗，更在有獎徵答時將當天所學現學現賣，積極舉手爭取答題的機會，現場瀰漫著歡樂的熱鬧氣氛。
移民署新竹縣服務站站主任黃清欽表示，尊重多元文化以及擁有正確法治教育是重要的課題，希望藉此活動讓學生從小就擁有國際觀並對政府移民輔導照顧措施有初步了解。並在此鼓勵在臺外來人口可以多加利用內政部外來人口免費諮詢專線「1990」，目前該專線有提供中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種語言服務，不必擔心諮詢時會遇到語言不通的問題。新竹縣服務站也祝福大家，「耶誕和新年佳節愉快！」