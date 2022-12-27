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特企／新北「暖冬感溫祭」開跑！促進觀光、庶民經濟活絡

▲此次暖冬感溫祭啟動並擴大與巿府各單位活動一起行銷，並結合業者在這個季節提供各項優惠給民眾，讓民眾享有一個溫暖的冬季。（圖／品牌提供）
▲此次暖冬感溫祭啟動並擴大與巿府各單位活動一起行銷，並結合業者在這個季節提供各項優惠給民眾，讓民眾享有一個溫暖的冬季。（圖／品牌提供）

本報訊

疫情趨緩後，民眾對觀光旅遊、訪友送禮、健康養身的需求逐漸增高，今年度的「暖冬感溫祭」擴大推出一系列的暖心活動，整合各機關相關活動及業者的優惠方案，並與貢寮鮑、溫泉旅館、養生食品、觀光工廠、伴手禮及新北好茶一起行銷，讓跨年度的暖心活動不間斷且優惠獎不完，給巿民朋友一個既感溫、又健康且豐富的冬季。

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除12月26日新北市觀光旅遊局啟動的「暖冬感溫祭」活動外，目前亦有文化局「光映淡水」、高灘地工程管理處「鴨鴨公園地景藝術展」及「河濱聖誕光雕展」活動，另各機關年底辦理的活動也分別有文化局於淡水在12月31日辦理「光映淡水—喵的水陸空派對」搖滾Band演出、高灘地工程管理處在12月31日20時23分於淡水河河口施放「璀璨新北跨河煙火秀」，蘊含迎接充滿希望的2023年及一生一世的愛情；此外也有烏來區公所於12月31日晚間舉辦原鄉風格的「烏來泰雅族文化歲末感恩季暨跨年晚會」，將邀請歌手表演與施放煙火，以及新北巿民宿協會於九份昇平戲院廣場的「福兔迎祥 平安亮起」晚會等。

至於明（112）年初開始，則有農業局「2023淡水天元宮櫻花季」活動、觀光旅遊局在平溪的「新北市平溪天燈節」及九份的「九份紅燈籠祭」活動、民政局在新北大都會公園的「新北燈會」、水利局在新莊的「中港大排光雕」、萬里的「野柳神明淨港文化祭」祈求2023年一切平安，還有原民局在烏來的「16族傳統服飾娃娃特展」等，一系列活動都能讓大家能感受到新北市府暖暖的熱情，並促進新北觀光與庶民經濟活絡。

在活動抽獎部分，則有「新北金好湯消費滿額抽」及「新北溫泉等路金賞票選」，活動期間自即日起至112年2月15日為止，民眾消費滿200元即可登錄發票參加抽獎，獎品包括：輝葉追夢椅、晶璽Qrun酷跑機、Dyson清淨機、輝葉足浴機、象印不鏽鋼保溫壺及溫泉包等獎項，總獎金額高達40萬元；而「新北溫泉等路金賞票選」還有機會抽到免費住宿券或泡湯券。此外，本次感溫祭系列活動也結合漁會如貢寮鮑及加工品8.1折起特價販售、多家觀光工廠如玉美人孕婦裝觀光工廠，憑泡湯消費發票至場館享DIY課程等優惠、茶山房肥皂文化體驗館部分禮盒特價優惠、手信坊創意和菓子文化館春節商品85折起等多項優惠，詳細抽獎與優惠活動都可至「暖冬感溫祭活動官網」查詢。 

新北市副市長謝政達表示，本次整合本府各機關及協會的活動、觀光資源及優惠方案共同行銷，就是要邀請全民一起來新北上山下海、泡暖湯、看光雕、賞煙火、放天燈、看燈會、賞櫻花、吃好料及買好禮，「暖冬感溫祭」就從新北市開始，新北揪甘溫！

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