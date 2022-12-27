特企／新北「暖冬感溫祭」開跑！促進觀光、庶民經濟活絡

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至於明（112）年初開始，則有農業局「2023淡水天元宮櫻花季」活動、觀光旅遊局在平溪的「新北市平溪天燈節」及九份的「九份紅燈籠祭」活動、民政局在新北大都會公園的「新北燈會」、水利局在新莊的「中港大排光雕」、萬里的「野柳神明淨港文化祭」祈求2023年一切平安，還有原民局在烏來的「16族傳統服飾娃娃特展」等，一系列活動都能讓大家能感受到新北市府暖暖的熱情，並促進新北觀光與庶民經濟活絡。
在活動抽獎部分，則有「新北金好湯消費滿額抽」及「新北溫泉等路金賞票選」，活動期間自即日起至112年2月15日為止，民眾消費滿200元即可登錄發票參加抽獎，獎品包括：輝葉追夢椅、晶璽Qrun酷跑機、Dyson清淨機、輝葉足浴機、象印不鏽鋼保溫壺及溫泉包等獎項，總獎金額高達40萬元；而「新北溫泉等路金賞票選」還有機會抽到免費住宿券或泡湯券。此外，本次感溫祭系列活動也結合漁會如貢寮鮑及加工品8.1折起特價販售、多家觀光工廠如玉美人孕婦裝觀光工廠，憑泡湯消費發票至場館享DIY課程等優惠、茶山房肥皂文化體驗館部分禮盒特價優惠、手信坊創意和菓子文化館春節商品85折起等多項優惠，詳細抽獎與優惠活動都可至「暖冬感溫祭活動官網」查詢。
新北市副市長謝政達表示，本次整合本府各機關及協會的活動、觀光資源及優惠方案共同行銷，就是要邀請全民一起來新北上山下海、泡暖湯、看光雕、賞煙火、放天燈、看燈會、賞櫻花、吃好料及買好禮，「暖冬感溫祭」就從新北市開始，新北揪甘溫！