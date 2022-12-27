內幕／為求滿意耗時溝通　蔡英文年末壓線宣佈役期延長

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其次兵力結構改革第2亮點為導入美軍等最新模組化訓練模式；最後則是大幅調升義務役薪資，以二兵為例，實領月薪超過2萬，讓役男可維持服役期間基本開銷，甚至部分可舒緩學貸等經濟壓力。
民進黨九合一大選慘敗，外界認為兵役延長是敗選因素之一，但根據台灣民意基金會日前公布民調顯示，其中超過7成的民眾認為義務役至少要1年才合理，僅有1成8的人不同意延長，這項數據也清楚傳達一個訊息，那就是義務役延長至1年已是社會高度共識，同時浮現了堅定的台灣命運共同體意識。
因兵役延長需公告1年後實施，今年底完成公告便可在2024年上路，外傳遲未宣布是因選舉考量。曾參與討論人士指出，主要是過了今年公告，以月份來區分會有很多爭議，假如今年底沒公告，又會整整晚了1年，這次是跟時間賽跑，原本就預估要在年底前完成，態度沒有變過。
該人士透露，過程中國防部也有找執政黨外交國防委員會的立委提供意見，包括訓練量能、基層幹部受否足夠，到預備軍官、士官的問題，要有很精準的評估，坦言國防部未找在野黨立委徵詢，「畢竟是執政黨要負責。」
據了解，兵役延長會拖到今年最後一周才宣布，關鍵在於府高層對於國防部整體配套跟內容始終不太滿意，包括課程內容、軍隊組織、薪資結構與相關的配套，透過不斷修正後才壓線宣布，跟選舉無關。
但也有外交國防委員會立委透露，過程中其實與國防部有多次非正式的討論，但雙方的意見沒有交集。對於是否認為總統邀請立委美其名是「討論」，但實際上是在摸頭，該立委感嘆說，「4個字『共同承擔』」。
有綠委認為，站在國家安全立場上，兵役延長本來就應該提早面對，回歸到兩岸局勢的問題，這是執政黨的基本責任，認為在野黨也不要有過多的選舉考量。而時間點落在今年最後一周宣布，綠委透露，因國防部長久以來組織文化封閉，保守且本位主義強，所提出的方案在原地打轉，始終沒有把具題的問題點出來，因此花了許多的溝通成本。
綠委指出，選區立委多少面臨民情的壓力與反應，因此今日比照「開放美豬模式」，讓大家理解政策的形成與內容，並且協助宣傳與說明，總統在今日宣佈後由行政院會核定通過，並送至立法院查照，民進黨立院黨團總召柯建銘則期盼重大政策能夠尊重在野黨，擬將查照案改為審查案。