年節超狂送禮！美福頂級「和牛肉乾」 必買仙貝界愛馬仕
春節即將到來，各大業者也紛紛搶攻新年送禮商機，推出頂級的禮盒套組，兼具美味及奢華，讓你拿出手超有面子！美福食集推出大人系高檔純肉乾禮盒，選用頂級和牛食材製成的和牛牛肉乾，採用經典烘烤工法，片片多汁、牛肉香氣四溢；若是回親朋好友家圍爐團圓，更是不能錯過圍爐必備的美、日、澳和牛饗宴禮盒，星級美食搬回家。同時，高端超市Mia C’bon，也宣布成為高端和牛專賣店，除了有鮮切肉品可挑選外，還有國外年貨選品，其中相當具有特色的有來自京都人氣伴手禮，擁有仙貝界愛馬仕之稱的「京都－小倉山莊」。
記者鍾怡婷/綜合報導
春節必買高級禮盒，美福食集將肉質軟嫩的頂級和牛食材製成的和牛牛肉乾，片片多汁、自然的牛肉味滿口溢香，無論作為茶食或小酌零嘴，都非常合拍，美福日本和牛牛肉乾4入禮盒優惠價3,160元、美國極黑和牛牛肉乾4入禮盒優惠價1,280元及澳洲和牛牛肉乾4入禮盒1,200元。
還有超奢華圍爐禮盒「美、日、澳和牛饗宴禮盒」優惠價6,988元(原價7,828元)，內含日本A5和牛背肩火鍋片、美國極黑和牛黑牌翼板火鍋片、Westholme澳洲精品和牛雪花牛火鍋片為主。再搭配豬肉界勞斯萊斯之稱的「西班牙伊比利豬松阪火鍋片」、「美國特選安格斯牛小排火鍋片」、「日本北海道生食級干貝L」、「頂級藍鑽蝦」、台灣優質鮮味「帶皮龍膽石斑魚」、海味十足的基隆北海岸手釣透抽、基隆三記手工魚餃、花枝餃等11項老饕級食材，除夕圍爐整份端上桌，將家裡一秒變成星級餐廳。
同時，Ｍia C’bon也引進高端和牛，日本知名和牛經銷商森精肉店，打出「高端品質，親民價格」售價上比市場和牛售價便宜近5、6折優勢，品嚐美味和牛商品不再受限價格的距離。至於年貨禮盒的部分，推出多款精選國外特色商品，最推薦的有來自京都人氣伴手禮的「京都－小倉山莊」特價799元，被譽為仙貝界的愛馬仕，清淡帶甜味的口感，大人、小孩都喜愛，仙貝口感相當酥脆，除了外包裝精緻外，仙貝多款顏色造型也吸睛百分百。