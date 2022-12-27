好市多掀拉麵搶購潮！行家曝：一招還原老師傅神級美味

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友發文：「來準備個新鮮的牛肉，在好市多買了一盒，再買一箱五木紅燒牛肉風味拉麵，進行組合技，就是個真正有牛肉的豪華酸菜牛肉麵，酸菜ㄅ棒」，還附上了一張讓人食指大動的現煮圖，讓人看了很難不口水直流，馬上引來網路熱議。
這名網友不藏私地分享，表示自己在好市多發現這款五木紅燒牛肉風味拉麵，湯底是老師傅獨門特調紅燒風味，加上大方給足滿滿份量的酸菜，完整呈現牛肉麵必備的酸爽原味與鮮脆口感，另外，更重要的就是麵體了，Q彈有勁的手打麵體，讓你吃進去的每一口都是享受，再買些青菜與牛肉回來加工，短短10分鐘內，就可以在家中神級還原大廚手做好味道。
這篇分享文也馬上就引來大批網友點讚留言，釣出許多酸菜牛肉麵愛好同溫層，有人留言表示「酸菜控 回購第二次了」、「五木的麵體真的好Q彈，酸菜賊好吃」、「五木出的酸菜包給的超多」，更是有不少網友受到影響也紛紛留言抗議「這個時間點看到真的太過分」、「太犯規」，還有網友KUSO表示太香了，想去原PO家蹭飯，短短幾分鐘的時間，這篇貼文就在網上引起熱烈討論。
好市多過去就有許多熱門商品，這回讓人食指大動的神級美味還原分享文一出，估計又會掀起一波在家自煮牛肉麵的風潮，搭配冷冷的冬天，正好可以用美食好好療癒自己。