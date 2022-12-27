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好市多掀拉麵搶購潮！行家曝：一招還原老師傅神級美味

▲好市多熱賣商品「五木紅燒牛肉風味拉麵」，記者實測加肉加青菜美味爆棚。（圖／生活消費中心攝）
▲好市多熱賣商品「五木紅燒牛肉風味拉麵」，記者實測加肉加青菜美味爆棚。（圖／生活消費中心攝）

生活中心/綜合報導

不少網友都會在網路上分享自己在好市多買東西的實戰經驗，除了過去大家耳熟能詳的好市多牛肉之外，最近也有厲害的網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」，發文分享自己的購買經驗，發現只要利用好市多經典的牛肉，搭配五木紅燒牛肉風味拉麵，在家就能輕鬆「神還原」老師傅餐廳現做牛肉麵的好味道！

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▲有網友在臉書社團分享自己購買五木拉麵及好市多牛肉神還原老師傅線做牛肉麵的好滋味。（圖／截至FB Costco好市多 商品經驗老實說社團）
▲有網友在臉書社團分享自己購買五木紅燒牛肉風味拉麵及好市多牛肉神還原現做牛肉麵的好滋味。（圖／截至FB Costco好市多 商品經驗老實說社團）
▲好市多購物車。（圖／截至FB Costco好市多 商品經驗老實說社團）

▲好市多購物車。（圖／截至FB Costco好市多 商品經驗老實說社團）
網友發文：「來準備個新鮮的牛肉，在好市多買了一盒，再買一箱五木紅燒牛肉風味拉麵，進行組合技，就是個真正有牛肉的豪華酸菜牛肉麵，酸菜ㄅ棒」，還附上了一張讓人食指大動的現煮圖，讓人看了很難不口水直流，馬上引來網路熱議。

這名網友不藏私地分享，表示自己在好市多發現這款五木紅燒牛肉風味拉麵，湯底是老師傅獨門特調紅燒風味，加上大方給足滿滿份量的酸菜，完整呈現牛肉麵必備的酸爽原味與鮮脆口感，另外，更重要的就是麵體了，Q彈有勁的手打麵體，讓你吃進去的每一口都是享受，再買些青菜與牛肉回來加工，短短10分鐘內，就可以在家中神級還原大廚手做好味道。

這篇分享文也馬上就引來大批網友點讚留言，釣出許多酸菜牛肉麵愛好同溫層，有人留言表示「酸菜控 回購第二次了」、「五木的麵體真的好Q彈，酸菜賊好吃」、「五木出的酸菜包給的超多」，更是有不少網友受到影響也紛紛留言抗議「這個時間點看到真的太過分」、「太犯規」，還有網友KUSO表示太香了，想去原PO家蹭飯，短短幾分鐘的時間，這篇貼文就在網上引起熱烈討論。

▲加肉片及青菜還原大廚手做好味道（圖／生活消費中心攝）
▲加肉片及青菜還原大廚手做好味道（圖／生活消費中心攝）
好市多過去就有許多熱門商品，這回讓人食指大動的神級美味還原分享文一出，估計又會掀起一波在家自煮牛肉麵的風潮，搭配冷冷的冬天，正好可以用美食好好療癒自己。

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