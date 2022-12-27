小甜甜老公挺教會！嘆「我們是笨蛋嗎」 求神醫治控訴者
宋逸民創辦的「藝起發光」教會近期風波不斷，身兼牧師的宋逸民被前教友爆料，會控制言論、強迫教友捐獻等，小甜甜（張可昀）退出後，宋逸民更發出聲明指出，小甜甜私生活有極大的狀況，才導致小甜甜被換角；不過，小甜甜老公卻沒跟老婆站在同一邊，始終力挺教會，昨（26 ）晚藝起發光教會發文後，小甜甜老公也在底下留言反問「若藝起發光教會真像匿名爆料者及實名控訴者所講的那麼糟糕那麼可怕，我們這些還待在教會的人是笨蛋嗎？」
編輯中心/綜合報導
小甜甜日前原定參與演出，由「藝起發光教會」所製作的新戲《幸福宅一起》，不料在記者會的過程中，疑似因為回答與女星愷樂相關問題，惹怒該戲製作人宋逸民，兩人不僅發生衝突，宋逸民更直指小甜甜「私生活有狀況」才慘遭換角，小甜甜因此退出教會。
沒想到，這起風波不僅影響「藝起發光」教會，同時也影響的小甜甜夫妻倆的感情，爆出兩人分居傳聞。對此本次爭議，小甜甜老公始終力挺教會，選擇和小甜甜站在對立面。
面對輿論延燒多日，昨晚宋逸民也發出聲明，引用經文出埃及記14:14，「耶和華必為你們爭戰，你們只管靜默，不要作聲。」小甜甜老公也在底下留言表示，大家都是成年人了，皆有獨立思考、判斷是非的能力，若「藝起發光」教會真如爆料者所說的那麼糟糕，難道他們這些笨蛋嗎？
小甜甜老公說，今天自己只是一位素人，教會裡面也有像他一樣是素人的家人朋友們，但他們這些素人，在藝起發光教會都很平安喜樂唷，「自己要為這些匿名爆料者及實名控訴者做一個禱告，求神親自醫治他們的心」，讓這些人種種的不舒服，心裡的不平衡都能夠獲得釋放獲得醫治，感謝主。
他也表示，自己也為宋逸民牧師、陳維齡師母做禱告，這幾天經歷如同連環炮般的不實指控及抹黑，想必是相當的錯愕及難過，求天父阿爸也親自醫治牧師師母的心，感謝主讚美主。（編輯：孫唯容）