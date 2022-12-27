國民法官體驗式民調　司法院：參與後全面改觀

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司法院刑事廳長李釱任表示，從調查結果，可見使民眾深入參與，對提高司法信賴有正面效益，全程參與的國民法官、備位國民法官在實際體驗後，表達強烈參與意願者提高至7成5以上，顯示參與民眾對制度的肯定與支持。
調查顯示，民眾越了解制度，對於司法審判也有更高的信賴，如參與前民眾表達其對司法審判「非常信賴」僅21.76%，而全程參與審判後的國民法官、備位國民法官，表示對司法審判「非常信賴」則提升至58.56%。
李釱任表示，調查結果也顯示，全程參與民眾認為最需要政府提供的協助有「審判前法官對法律原則與法律解釋的說明」、「事先寄送制度簡介說明資料」及「審判中法官對案情與爭點的說明」等，可見國民對參與擔任審判職務有高度使命感，最為關心能否善盡國民法官的職責。
例行記者會上，司法院還邀請曾參與國民法官模擬法庭的參與者到場分享。該名國民法官劉小姐是名公務員，她參加的是今年7月間，台北地院模擬一起醫院採購弊案。
劉小姐說，當她第一次坐進法庭，就自然感受到一種嚴正的氛圍；她觀察，原來國民法官對於被告及證人的提問，都比職業法官來得多，也有國民法官詢問，可不可以把卷證資料帶回家繼續閱讀。
劉小姐表示，她樂觀地、也願意相信，未來大多數的國民法官開始進入審判後，一定會認真、嚴肅地去看待被告現在正面臨人生重大的關卡，也會想積極去維護自己心中的公平與正義。
另外，司法院也公布最近一次民眾對國民法官制度認知調查報告。依據民調結果，有81.7%的受訪民眾知道國民法官制度，相較於2年前的民調結果，認知度上升25.7%，進步幅度達45.8%；另有83%的受訪民眾認為此制度可讓司法更好，相較於2020年12月的民調結果，認同度上升19%，進步幅度達29.7%。
此外，有61.5%的民眾願意擔任國民法官，分析願意擔任國民法官的前3大理由，分別是提供審判不同角度的多元觀點（86.2%）；讓司法更透明（84.7%）；讓社會上的不同意見可以互相交流理解（83.2%）。另民眾可以配合參與審判的天數，則以3天以內為最多（34.1%），但若以4至5天的審判天數來觀察，則有45.9%的民眾可以配合。
司法院表示，本次民調是今年11月1日至11月21日實施，由循證民調執行，使用「電腦輔助市場行銷調查系統（CAMI）」電話（市話＋手機）訪問，有效樣本為1068份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。