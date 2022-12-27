快訊／本土確診增24427例！死亡+7　境外移入+71

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指揮中心指出，今日新增7例本土病例死亡個案，為1例男性、6例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、5例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年12月7日至12月23日，死亡日期介於12月18日至12月23日。
指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，為32例男性、39例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、香港、泰國及越南(各2例)，印尼、美國、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年11月26日至12月26日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,648,632例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,909,568例排除)，其中8,738,114例確診，分別為39,570例境外移入、8,698,490例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,120例COVID-19死亡病例，其中15,103例本土，個案居住縣市分布為新北市2,948例、臺北市1,644例、臺中市1,608例、高雄市1,482例、臺南市1,128例、桃園市1,120例、彰化縣951例、屏東縣585例、雲林縣498例、南投縣492例、苗栗縣414例、嘉義縣394例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市259例、新竹縣254例、臺東縣192例、新竹市163例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。