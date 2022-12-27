新住民財產權守護幸福家園實施計畫　南市保障權益

台灣新住民比例逐漸攀升，台南市政府指出，逐漸有民眾詢問外籍配偶、外國人及大陸地區人民繼承、買賣取得台灣不動產之問題，外國人在台取得不動產之規定及流程與本國人不同新住民族群是否取得本國國籍或有無符合土地法第18條平等互惠國家與不動產取得權益資格甚鉅，為落實對新住民的社會關懷服務提升新住民瞭解台灣不動產相關權益，藉由在地化、客製化服務方式，推動多元文化宣導及權益倡導，讓新住民能獲得更多權益與保障，達到社會多元文化的認同感與重視，以促進不動產交易健全發展。
記者賴正琳／綜合報導
台南市政府地政局表示，未來將客製化預約諮詢服務，以輔導、關懷之衷積極協助新住民專人提供新住民洽詢管道，減輕新住民對不動產相關規定之困惑與疑慮，增加正面信念，達到社會多元文化的認同感與重視。除此之外，將與學校、社區團體及內政部移民署建立合作關係提供預約通譯服務，理解新移民家庭所面臨的問題貼近新住民的需求。
同時，將建置新住民關懷服務專區，提供新住民取得不動產常見問題法令問答集，並統整新住民家庭需求相關網頁連結關懷照顧生活在台灣這片土地上的所有新住民。
地政局長陳淑美指出，重視服務品質，申辦土地登記業務，除跨所、跨域更應跨國界，推動「新住民財產守護幸福家園」計畫。此外，官網提供多語服務申請書，便利多國新住民。若對計劃有更多興趣，歡迎前往官網查詢。