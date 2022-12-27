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義務役縮短又延長！政治掛帥下的國軍役期變化史

▲4個月軍事訓練役男，首次實施66火箭彈反裝甲武器射擊。（圖／翻攝自陸軍司令部臉書）
▲4個月軍事訓練役男，首次實施66火箭彈反裝甲武器射擊。（圖／翻攝自陸軍司令部臉書）

記者呂炯昌／台北報導

總統蔡英文今（27）日宣布義務役恢復為1年役期，預計2024年上路，代表著4個月的軍事訓練役將正式走入歷史。回顧我國役男的役期演變史，經歷過最長3年，而後逐漸遞減，2013年宣布剩下4個月，現又延長恢復為1年役期。

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中華民國《憲法》規定男性有服兵役的義務、1933年公布的《兵役法》則規定徵兵對象為18歲至45歲男性國民，但直到1949年國民政府遷台，因應兩岸情勢嚴峻，才正式啟動實施「徵兵制」。1951年第五次修正《兵役法》，更規定常備兵陸軍役期2年，海軍、空軍與陸戰隊3年。

在1967年時，因應國光計畫實施陸軍第一特種兵（陸一特）制度，為2年兵加上1年臨時召集。陸一特制度於1987年元旦廢除，同年海、空軍役期縮短至2年，只剩陸戰隊維持3年。

1990年7月，所有義務役役期皆統一為2年。1999年7月開始實施軍訓成績可折抵義務役役期，高中職畢業可折抵14天，大專畢業則可抵28天；2000年2月起國軍義務役期改為1年10個月，同年8月起首次徵集替代役，之後每年役期遞減2個月，直到2008年1月，役期縮短為1年。

在2008年5月，馬英九政府執政後，雖然責成國防部推動募兵制，預計2013年上路，但是《憲法》條文中有規定男性服兵役的義務，因此役期再度縮短為4個月「軍事訓練役」，完訓後儲備為後備軍人。

然而，由於軍方在1年8個月驗證期間發現徵收兵源不足，募兵制上路時程多次延宕，2018年元旦開始停徵1年役期役男，非志願役而達到役齡的常備役男性則改服4個月軍事訓練役，訓期改前5週新兵基本訓，後11週初級至中級專長訓，仍需下部隊，抽籤分配至外島受訓。4個月軍事訓練役徵召對象為1994年1月1日（含）以後出生的役男。

不過，近年美中關係緊張，加上俄羅斯入侵烏克蘭，台海緊張情勢也持續升溫等因素，蔡英文今日召開國安高層會議，拍板義務役恢復1年，規劃將在2024年上路，民國94年次（2005年）以後出生役男役期將延長為1年。
 

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