元旦連續假期　中部交通疏運措施

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交通局長葉昭甫指出，市府已與高速公路局協調連假期間疏運措施，高公局將每日彈性增加開放國道1號(豐原至台中路段)路肩行駛時段，12月30日至明年1月2日凌晨0時至上午5時雙向不收費；另外，高公局視國道主線與地方道路車流狀況，適時調整交流道周邊路口號誌時制，以縮短用路人匝道等待時間。
元旦3天連假期間，隨著疫情漸解封，很多民眾安排出遊活動或返鄉探親，交通局針對民眾交通需求說明，公共運輸增班部分，連假疏運期間(12月30日至明年1月3日)高鐵將加開120班次列車(南下61班、北上59班)，台鐵則加開各級列車總計78列次，詳情民眾可上台灣高鐵公司網頁及台鐵局網頁查詢。
此外，國道客運業者配合連假期間疏運，將視情形加開班次，呼籲民眾多多搭乘大眾運輸工具，由於跨年活動接續元旦假期，建議民眾提早規劃出遊行程，避開人流與車潮，享受舒適的假期。
「安心出遊、避免塞車」，交通局表示，迎接元旦連假，歡迎各縣市民眾來台中市旅遊，到水湳中央公園參加卡司陣容強大的跨年晚會，還可安排暢遊谷關溫泉、高美濕地、望高寮夜景及霧峰林家花園等觀光景點，搭乘公車或捷運方便代步，場站外還設有公共自行車租賃站，接駁無縫接軌；另台中市民獨享限定優惠的雙十公車，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，歡迎大家輕鬆遊台中。