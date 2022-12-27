就任市長首日也是生日！蔣萬安員工餐廳吃臭豆腐

影／超奇異小吃！揭秘泰國最危險三府美食

▲凌晨六點前往山上看雲海。（圖／翻攝自影片）
▲凌晨六點前往山上看雲海。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳／綜合報導


隨著疫情趨穩，泰國成為台灣旅客出國旅遊的熱門選項。影音創作者Elie是嫁到泰國的台灣人，她和泰國籍丈夫傑克前往泰國最南方的村落，帶大家一探最原始的泰國風情。Elie表示，這三個府城被稱為「泰國最危險的三府」，因此有許多特色小吃，會讓大眾相當驚奇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，這三府位於最靠近馬來西亞的南方城鎮，分別是北大年府（Pattani），也拉府（Yala）和那拉提瓦府（Narathiwat）。這三府目前仍列居世界上危險地區，在2022年初也發生了多起爆炸案，甚至公路上到處都懸掛著逃犯的照片，過往若有外國人想前往這三地，泰國人都會再三提醒要小心安全。這三府主要由信仰伊斯蘭教的穆斯林所居住，因為宗教和文化更貼近馬來西亞，泰南三府的穆斯林因而要求自治權，雖然被稱為最危險的三府，但也保存許多悠遠的歷史和美麗的人文風景。

影片一開始，Elie前往的也拉府便屬於泰南三府之一，他們前往哈拉巴拉森林遊玩，搭上小船，傑克說森林裡有老虎和大象，傑克說如果發現水蛭，那代表附近有大型動物。兩人到達森林，村莊上有許多穆斯林小孩和婦女正在玩球，兩人去市集看小販的雜貨。Elie剛好逛到一個商店，老闆深諳中文，大笑說著自己本來是共產黨，來到這邊成了建村第一代。他熱情地講述歷史，兩人也買了些小雜貨。

接著，凌晨六點前往山上看雲海，是當地人推薦的秘境。風景非常美麗，而且空氣清新，不過兩人提醒大家這裡比較適合登山老手前來，因為地段比較危險和原始。回村莊後，兩人遇到水蛭，出現被咬的傷口。早餐則吃椰奶香糕、炒飯和咖啡。一行人飽餐一頓後，再度前往瀑布，整支影片充滿原始風味的三餐和美景，推薦給對泰南三府深感好奇的觀眾。Elie的頻道充滿許多當地的見聞、風俗民情和知識，可以去她的頻道看更多影片

▲泰國最危險的三府旅遊影片。（圖／翻攝自影片）
▲泰國最危險的三府旅遊影片。（圖／翻攝自影片）

新住民財產權守護幸福家園實施計畫　南市保障權益

明年起外籍家事工入境快篩陰可工作　可於雇主家自主防疫

與台大外籍生年終餐敘　移民署關懷學生權益

出身最高貴、受萬民擁戴　泰國長公主昏迷送醫震驚全國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀