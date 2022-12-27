影／超奇異小吃！揭秘泰國最危險三府美食

隨著疫情趨穩，泰國成為台灣旅客出國旅遊的熱門選項。影音創作者Elie是嫁到泰國的台灣人，她和泰國籍丈夫傑克前往泰國最南方的村落，帶大家一探最原始的泰國風情。Elie表示，這三個府城被稱為「泰國最危險的三府」，因此有許多特色小吃，會讓大眾相當驚奇。
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影片一開始，Elie前往的也拉府便屬於泰南三府之一，他們前往哈拉巴拉森林遊玩，搭上小船，傑克說森林裡有老虎和大象，傑克說如果發現水蛭，那代表附近有大型動物。兩人到達森林，村莊上有許多穆斯林小孩和婦女正在玩球，兩人去市集看小販的雜貨。Elie剛好逛到一個商店，老闆深諳中文，大笑說著自己本來是共產黨，來到這邊成了建村第一代。他熱情地講述歷史，兩人也買了些小雜貨。
接著，凌晨六點前往山上看雲海，是當地人推薦的秘境。風景非常美麗，而且空氣清新，不過兩人提醒大家這裡比較適合登山老手前來，因為地段比較危險和原始。回村莊後，兩人遇到水蛭，出現被咬的傷口。早餐則吃椰奶香糕、炒飯和咖啡。一行人飽餐一頓後，再度前往瀑布，整支影片充滿原始風味的三餐和美景，推薦給對泰南三府深感好奇的觀眾。Elie的頻道充滿許多當地的見聞、風俗民情和知識，可以去她的頻道看更多影片。