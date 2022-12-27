台北國際電玩展2/2回歸！首波參展名單公布 門票有好康
▲台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）即將於明（2023）年2/2~2/5於南港展覽館回歸。（圖／TGS提供）
記者張志浩/綜合報導
2022-12-27 15:48:06
台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）即將於明（2023）年2/2~2/5於南港展覽館回歸，前兩年受到疫情影響，許多國際大廠無法來台參與，而今（27）日主辦方台北市電腦公會透過「展前媒體茶會」表示，隨著2022年10月台灣邊境解封，TGS有重獲新生的感覺，屆時包括
亞太遊戲高峰會、B2B商務區、B2C玩家區等都將在4天展期登場。同時TGS今日也公布首波展出陣容，包含迎接10週年《神魔之塔》也將重磅回歸，預估4天能吸引30萬人次參展。
在TGA首波參展公布名單中，包含邁入10週年的轉珠經典 《神魔之塔》將盛大回歸，全球現象級手遊《賽馬娘 Pretty Derby》、高人氣的槍械擬人即時戰鬥遊戲《少女前線》及延續其世界觀的《雲圖計劃》、經典大作《RO 仙境傳說：愛如初見》，還有MMORPG 鉅作《失落的方舟：LOST ARK》、《卡利茲傳說》、《碧藍航線》、《星球：重啟》。 ▲亞太遊戲高峰會、B2B商務區、B2C玩家區等都將在台北國際電玩展4天展期登場。（圖／TGS提供） 而本次首度參展的知名遊戲開發商光榮特庫摩，將帶來以三國為背景的史詩級動作冒險遊戲新作《臥龍：蒼天隕落》及多款經典IP、其餘包括日本王道 RPG「復活邪神」系列手遊《Romancing SaGa Re;universe 》，以及首次到海外參展的FPS 科幻動作新作ATOMIC HEART《原子之心》等。 ▲明年2月，台北國際電玩展首波展出陣容公開，包含《神魔之塔》、《雲圖計劃》等都會現身。（圖／TGS提供）
TGS也公開B2C玩家區「平面圖」搶先看版本，預估人潮最多的仍是迎接10週年的《神魔之塔》展區，而面積較大的攤位都值得粉絲期待，至於部分未公開的攤位，大多是國外遊戲廠，隨著電玩展更接近，也會陸續公布詳細資訊，希望玩家多點耐心，等待廠商將展區規劃完成。
而在B2C玩家區除眾多遊戲廠和大作外，各品牌大廠也將露面，包含技嘉AORUS、HIyDerX、KTOXIA Taiwan 、Foxxray狐鐳電競及普雷伊、三井3C等電競品牌，官方表示，在展期間還有Indie House獨立遊戲專區，來自海內外23國共132個團隊提供現場遊戲試玩，和去年相比數量翻倍，其中以日韓為主，此外還有不插電的桌遊樂園，將有24家企業及工作室展出遊戲新品。 ▲TGS公開B2C玩家區「平面圖」搶先看版本，預估人潮最多的仍是迎接10週年的《神魔之塔》展區。（圖／TGS提供）
至於入場購票方面，TGS表示，官方今年有提供「星光套票」，
即日起預購或至現場購買星光套票，在電玩展每日15:30後，可免費攜帶一名好友入場參展，此外由於TGS與台北國際書展同期，官方也提供「雙展聯票」，粉絲可一票參與兩個展覽；此外，只要預售周邊套票，或至現場官方商店，就可以買到漁夫帽、潮T、保暖襪等周邊商品。 ▲TGS表示，此次電玩展只要預售周邊套票，或至現場官方商店，就可以買到漁夫帽、潮T、保暖襪等周邊商品。（圖／記者張志浩攝）