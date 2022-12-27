打造全美最有影響力傳媒帝國　揭開紐豪斯家族神秘面紗

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美國建國以來，之所以吸引來自世界各國移民的主因，在於他們都抱著一個美國夢。在這個擁抱民主、權利、自由，強調機會平等的國度，只要你肯拼、創新，就有階級向上流動的可能，而紐豪斯家族的開基者—薩繆爾·紐豪斯，就是靠著這樣的信念白手起家的。
薩繆爾・紐豪斯（Samuel Irving Newhouse ）1895年出生於紐約市郊東區的貧民窟裡，那是一個典型的猶太移民家庭。父親來自於白俄羅斯，母親來自奧地利，他是八個孩子中的老大。由於父親身體虛弱且意志力薄弱，所以家中的經濟重擔都落在母親身上。雖然母親未受過教育，但是非常務實、精力充沛而且很有生意頭腦。薩繆爾繼承了母親這樣的優點，身為長子，被迫提早長大，十三歲就輟學，在曼哈頓的家弗里學校參加了為期六週的打字、速記和簿記的課程，結業後很快就得到一份在律師事務所打雜的工作，十六歲被提拔為辦公室經理。
薩繆爾由於受到老闆拉撒路法官的賞識，派他去督察毫無生氣的《貝昂尼時報》。他參照其他成功報業的廣告經營模式，利用各種促銷、折扣的方案去吸引客戶下廣告。沒過沒多久，這家報社就起死回生了，他還從中得到一些紅利。隨後他又被交辦去處理另一家有點麻煩的報社Bayonne Times，他很快就發現是因爲這家報社銷售的廣告太少而虧損，於是他開始幫店家量身訂制銷售企劃，然後在報紙上做廣告。果然不到一年，這家報紙就獲利了，他最終還得到50%的股份。
薩繆爾早在當Bayonne 報紙的監督員後，就利用晚上去法學院上課，1916年，21歲的時候拿到新澤西法學院的學位。同年，隨著報紙利潤的增長，他的年薪已高達 30,000 美元，以當時物價來說，這是一筆鉅款。不過他的律師生涯並不順遂。他的官司雖然輸了，卻讓他得到八十美元的賠償金，但是跟報業賺得錢比起來，根本就是九牛一毛，所以他毅然決然的離開法律界，開始專心在併購報業上。
1922年，薩繆爾相中一家置身在一個擁有16萬人的社區，卻一直虧損的《史泰登島前進報》。他認為這家報社很有潛力，於是和拉撒路法官合作，並且與身邊的親朋好友集資後，以98,000 美元的價格買下51% 的股份。接下來1932年，他買下了《長島新聞》，接著又陸續買了七家報紙。很顯然的，他並不是基於對新聞的使命而購買媒體。他不關心內容、編輯業務該如何優化，他只關注如何經營，讓報社賺錢。他運用精打細算的天性及獨到的眼光，看準這些媒體巨大的商業價值，還能在極短的時間內精準算到收購一家報社所需要的成本。一旦看準，就會毫不手軟收購它。買下來後，就全心投入在經營上，讓原本欲振乏力的媒體起死回生。他承認自己並不是什麼社會慈善家，只是一個將報社與雜誌視為個人資產罷了！
薩繆爾的妻子米茨，出身於紐約上西區的上中產階級，家裡是做絲綢領帶進口貿易的，而她本人則是一位慈善家和藝術贊助人。她跟薩繆爾結婚時才22 歲，然而薩繆爾當時已經快 29 歲了。婚後兩人陸續生下小塞繆爾・紐豪斯 (Samuel I. Newhouse Jr.)、唐納德・愛德華 (Donald Edward)。
薩繆爾為了確保家業有後人繼承，對兩個兒子都採嚴格管教，假日會叫孩子來辦公室，訓練他們如何接掌家族企業。也許是因為他沒有童年，從小就生活刻苦，所以對孩子沒有耐心。不過他也自認並沒有盡到一位正常父親，該為孩子做的事情。不過相較於妻子米茨，她的溫暖與藝術涵養，讓孩子在高壓教育下，都還能保有對藝術的創造力與鑑賞力。而這樣的特質，也表現在兩個孩子之後在事業的表現上。
第二代繼承者 小塞繆爾・紐豪斯 (Samuel I. Newhouse Jr.)
薩繆爾訓練兒子的方法就是讓他們在各部門實習，並且跟著他認識許多上流階層，搞懂繁瑣的政商關係。由於小塞繆爾（以下簡稱Si）個性比較內向，再加上是長子，肩負繼承家業的重擔，因此對父親充滿敬畏甚至恐懼。更由於明顯感受到父親比較喜歡相對開放、樂觀與外向的弟弟。因此在自卑心作祟下，年輕時一度生活放蕩，常被質疑是否具有能力接掌家業。所以他成為康泰納仕Condé Nast的領導者，掌管的是比較不賺錢的雜誌業務，而小兒子唐納德則是掌管高利潤的報紙和電視（克利夫蘭的普通經銷商，紐瓦克的 Star-Ledger）。
不過隨著Si在集團越做越久，開始展露了事業雄心，不僅讓雜誌成為美國出版界的龍頭，更是紐豪斯家族事業的主力。他開始延續父親鯨吞出版業的作風，在1980年開展了一樁著名的併購案，以七千萬美元收購了世界頂級的出版社「蘭登書屋」，不僅為集團提升了濃厚的書香氣，還為家族帶來豐厚的收益。1985年以1.8億美元，買下父親夢寐以求的《紐約客》，之後又買下復刊《名利場》。
很顯然的Si也繼承了母親的藝術涵養，他以近乎冷酷的方式，趕走缺乏新意、沒辦法帶來績效的老編輯。大膽運用年輕、有個性的天才編輯，讓雜誌以精練優雅的文字，加入現代藝術與服飾的內容，融會在複雜的流行資訊中。至此，雜誌不只是追求時尚，而是向世人展現時尚如何更具高級感、藝術感，這不只強化了雜誌內容的深度與廣度，也大大拓展了消費層，當然也就獲得豐厚的廣告收益。
Si不僅是出版業的商業鋸子，也是一位藝術收藏家，收藏了許多著名的藝術作品，被《藝術新聞》列為全球前兩百大的藝術收藏家之一，而這樣的藝術涵養，也的確體現在雜誌內容的精緻與前衛的風格上。2017年10月1日，Si離世，享年89歲。這位在雜誌領域叱吒長達六十年的企業家，被《名利場》的著名編輯盛讚為『雜誌領域中，最後一個具有遠見的人』。
第二代繼承者 唐納德．紐豪斯
紐豪斯另一個靈魂人物，就是唐納德．紐豪斯。他的個性相較於Si沈穩，從小就能按部就班的接受父親的培訓，也展現出領導家族企業的企圖心。由於他的個性外向、活潑、樂觀，從小就比較受父親青睞，因此展現出來的自信，也是個性陰鬱的Si所沒有的。不過他沒有母親的藝術天份，缺乏創造力的他反而比較能與父親溝通，也因此接掌了被視為更能獲利的報業與影視業。
唐納德擁有全美22座城市的報紙，最高的掌控權。但是他卻謙虛的說，如果他的報紙做得好，也是本地出版商改進的結果，他們具有高度的自主權。他也曾聲稱，他向來對於干涉地方新聞的決策，缺乏興趣。不過，造成報業蒸蒸日上的主因，還是在於唐納德有提升報紙視野的長才。
唐納德會努力提高商業版的可信度，讓社區的推動者、影響者不會被商會所把持。再者，他也跳脫家族企業內部升遷的窠臼，開始從集團外部聘請高層人才，因此組織的改革都是由這些外部的專業團隊所推動的。報社有自主性之下，工作人員會自行填補許多新聞漏洞，也會設置許多開放專欄。幾十年下來，營運毫無爭議，也讓唐納德的作家們獲得許多重大獎項。有分析家指出，紐豪斯沒有千篇一律的系統，他們只是努力讓每份報紙，成為最能表達該社區的言論平台。
進入二十一世紀的美國，傳統媒體受到網路、社交媒體的衝擊，紛紛面臨重大的挑戰。有人相信，紐豪斯家族歷經幾十年來美國各時代的社會變遷，卻總能因應局勢，聘請高素質的人才對集團進行革新，而這些人都是帶有理想主義、認真的人們。因此這些人才也代表著美國對新聞業的承諾，對於集團未來所面臨的挑戰，也一定能繼續進行內部升級，以此來回應消費者、必要關鍵人的承諾。也許，就是基於這樣的機制，讓這個家族能繼續在美國佔有一席之地吧！