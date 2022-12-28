漫長保育旅程最後一哩路　泰國野放13隻沙魯斯鶴

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1989年，他們開始利用柬埔寨捐贈的沙魯斯鶴進行繁殖，2011年首次野放。
國際自然保育聯盟（IUCN）將沙魯斯鶴列入瀕危物種「紅色名錄」（Red List），估計目前僅剩1萬5000隻在野外生存；一般認為沙魯斯鶴的泰國亞種已從泰國野生濕地中消失。
但自2011年以來，已有超過150隻人工繁殖的沙魯斯鶴在武里喃省（Buriram）野放。這種鳥類身長可達180公分、體重近7公斤。
武里喃省省長查瓦特（Chaiwat Chuntirapong）說：「這是泰國鶴能夠獨立生活和繁殖的唯一地方。」
這些頭部長著紅色羽毛的鳥類被裝在特製的大箱子裡，從繁殖地濕地和東方沙魯斯鶴保育中心（Wetland and Eastern Sarus Crane Conservation Center）跋涉到Huai Chorakhe Mak水庫，牠們透過網眼觀察外面的環境。
13隻沙魯斯鶴在耶誕節當天全部野放，在孩童和圍觀民眾的歡呼聲中，這些巨大的禽鳥大聲鳴叫、笨拙地拍打著翅膀，搖搖晃晃地飛向天空。
這是研究人員漫長旅程的最後一刻，他們從孵化開始悉心照料這些鳥類，逐漸將牠們引入野外，然後帶著牠們飛向自由。
柯叻動物園研究員塔納（Tanat Uttaraviset）說：「照護員穿上能夠遮掩身體的衣服，套著鳥頭手偶，一步步教導牠們覓食和熟悉自然環境。」
他說，在這個漫長的過程中，約有6到7成的沙魯斯鶴在野外存活下來。
在野放之前，每隻沙魯斯鶴都有植入微晶片並加上標籤，讓研究人員得以持續追蹤牠們，並改進保育計畫。
除了培育和野放，這項計畫的重要一環是讓人們接受物種與環境方面的教育。
但柯叻動物園園長塔納瓊（Thanachon Kensing）說，牠們的棲息地仍受到「廣泛的農業入侵」威脅。
有鑑於此，動物園成立一個學習中心，教育遊客和當地民眾如何更完善保護這些鳥類賴以生存的環境。
看著沙魯斯鶴在波光粼粼的水面上翱翔，研究員塔納只有一個希望。他說：「最終目標是確保這種鳥類的族群量。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1111227