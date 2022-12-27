JKF女郎度過七年之癢 「最辣妹子洗車影片」大受歡迎
JKF12月封面女星邀請雙囍拍攝性感封面照，她胸前的「囍」字紅色刺青，是她鮮明的標誌，她笑說自己在模特兒行業，度過了「七年之癢」，今年步入第8年，她感性地說：「每次照片PO上網的影片總是有上萬網友按讚，讓我更有動力創造美麗的作品。」
記者侯家瑜/綜合報導
雙囍分享自己名字的由來，「囍的含義很多，都是好的意思，一個喜也是喜，兩個加起來更是喜上加喜，多麼棒呀！當然事事總有不順心的時候，比起著墨那個當下，舒壓真的是非常重要的一件事，以我來說最棒的就是去戶外親近大自然，如果時間不充裕的狀況下，那就看個電影、影集之類的，主要還是得找到自己最愛的事，讓自己可以振作起來，離開負面情緒。」
雙囍分享最新的拍攝作品除了JKF封面照之外，在JVID頻道推出「最辣妹子濕身洗車影片」也大受歡迎，小麥的膚色和傲人的身材，搭配VVIP濕身洗車服務，讓老司機紛紛指名雙囍為他們服務，「感謝JVID頻道讓粉絲更認識我，在這裡可以感受滿滿的愛，解放大家壓抑的情緒。」問及工作時碰到的困擾？雙囍透露：「因為拍攝大尺度影片，戶外取景時都得低調不然會引起特別關注的眼光，在有限的時間裡捕捉到想要照片和影片，所以久而久之就練就『隨時放電』的魅力，讓拍攝起來更加順利！」