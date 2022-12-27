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PLG／對決魔獸！新北國王跨年戰邀漫威英雄「尚氣」開球

▲新北國王「New Year Pre-Party 跨年主題週」邀請超大咖開球嘉賓，首位漫威華人超級英雄，《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣的劉思慕(Simu Liu)開球。（圖／新北國王提供）
▲新北國王「New Year Pre-Party 跨年主題週」邀請超大咖開球嘉賓，首位漫威華人超級英雄，《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣的劉思慕(Simu Liu)開球。（圖／新北國王提供）

記者黃建霖/綜合報導

新北國王籃球隊結束將近一個月的客場之旅，本周返回主場進行比賽，在「New Year Pre-Party 跨年主題週」，他們也邀請來超大咖嘉賓，由首位漫威華人超級英雄，《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣的劉思慕(Simu Liu)進行開球儀式。

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新北國王目前以9勝3負穩坐聯盟龍頭，2022年的最後一天12月31日新北國王將在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，而隔天1月1日則是以球迷最期待的「雙北大戰」對戰臺北富邦勇士迎接新年，漫威華人超級英雄劉思慕擔任12月31日開球嘉賓。

根據此前報導，近期引起巨大關注的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將前往「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」舞台，陪著桃園的朋友一起倒數迎接2023年到來。T1和PLG在跨年大戰找來大咖在場下另類對打，也很受矚目。

這次的跨年主題週賽事，新北國王將在新莊城堡舉辦「跨年Pre-Party」，入場贈送NTK紙皇冠與派對吹氣笛，特邀「臺虎啤酒」於東側入口進駐《臺虎精釀 x KINGS 新莊城堡戶外莊園Bar》，同時也增設許多闖關遊戲，完成關卡後將闖關小卡投入「新年好禮摸彩箱」，有望獲得眾多KINGS好禮。而體驗區這次新增全台唯一職籃主場《AREA 02 x KINGS 城堡夾鞋機》，只要憑新莊主場商品部消費證明發票，即可讓球迷有機會將 AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG LOST AND FOUND & NIKE DUNK LOW RETRO WHITE BLACK 潮鞋帶回家。

另外，兩天中場遊戲《SAMPO聲寶》Logo Shot，幸運球迷可直接將價值$34,800的65吋SAMPO 4K QLED量子點旗艦轟天雷電視帶回家。周末兩戰，新北國王球員將換上「城市款」特別球衣，這件戰袍上胸口的新北市天際線和不同漸層色，意味著新北市民每夜拚戰的精神，將這份榮耀印在禁衛軍胸膛，帶著新北市民的精神，爭取最高榮耀。

而上季大獲好評，開賣首日就創造破百萬營業額的REMIX x KINGS 聯名服飾系列，這次則新增冬季必備的帽Tee系列，首波新北國王啦啦隊QUEENS商品也在本週末亮相，KINGS孩童系列商品以及球迷期待已久的KINGS發光籃球，全部都搶先在跨年主題週新北國王商店開賣。


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