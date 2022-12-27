再創高！遠百年營收550億達標　看大環境不佳已做好準備

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，遠百店點中，台中大遠百是第一名，近200億元的年度業績可是全台百貨業第二名，至於板橋大遠百則是第二名，年營收100億元的目標也同樣提前達標，同樣也有雙位數的成長。也因此，遠百業績旺旺來，年終有機會再加碼，遠百員工過去年終是3個月，外界預期今年年終有機會超越去年。
但國際大環境不佳，俄烏戰事未歇、高通膨陰影仍在，且台灣經濟成長率下修，今年11月出口連三黑，明年可能保3無望，林彰豐坦言「有最壞打算，但會做最好的準備」，將以審慎樂觀的心情看待。
而遠百為了迎戰未來，板橋大遠百自明年3月開始，將進行1到5樓逐步改裝。餐飲部分，2樓元月將迎來超人氣無菜單料理「初魚」雙品牌「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」。另外，11樓也將於母親節進駐知名新餐廳，要大家拭目以待。
同時，遠百寶慶店因有50年歷史，建物過於老舊，因此預計於明年中拆除重建，估計4到5年完工，會不會對業績有所影響？遠百老神在在表示沒有太大影響，預估明年仍是成長的態勢。至於還有沒有擴點的計畫，遠百指出如果有好的地點，與好的機會都不排除，但近兩三年，目前未有拓點的計畫。
而時序迎來農曆春節，百貨福袋部分，板橋大遠百今年採取預購模式販售，讓消費者不用再徹夜排隊，即可抱得大獎回家。除了以2000元購買好運袋內含基本獎2200遠百商品券，還有抽獎券，有機會博得大獎，包括最大獎為「遠百商品券168000元」、還有「OSIM V手天王按摩椅」（價值148800元）、「FUJI愛沙發按摩椅」（價值66600元）等。