廟會傳奇「陳柏陽」逝世！黑衣人湧公祭現場 警逮通緝犯
有著「一代廟會傳奇」之稱的青山宮顧問陳柏陽，上月23日上午9時許，騎乘重機在雲林北港鎮發生車禍，最終連人帶車被捲入卡車車底，當場喪命，今天（27日）家屬在新北市立殯儀館舉辦公祭儀式，由於其生前與竹聯幫、天道盟等幫派成員交情匪淺，因此警方不敢大意，一早便派出大量人手在周邊警戒，並從弔唁人群中查獲一名詐欺通緝犯。
編輯中心/綜合報導
據了解，31歲的陳柏陽多年來都在廟會服務工作，因此享有「一代廟會傳奇」的美名，但今年11月23日，他與李姓友人一同騎乘重機出遊，不料卻在某處彎道，意外與大卡車發生車禍，2人雙雙身亡，消息曝光後，家屬悲痛欲絕，也有不少親友湧入社群媒體悼念。
今天一早，家屬在新北殯儀館舉辦告別式，陳柏陽生前好友得知消息後，紛紛前來弔唁，對此，警方派出78名警力，分別在會場出入口、周遭執行路檢，以維護現場秩序，雖然沒有發生滋擾事件，不過卻攔查到25名未成年人，另外有4人無理由攜帶具殺傷力器械，以及一名詐欺通緝犯。
分局長周振安表示，警方除維持交通順暢及現場秩序外，對於疑似幫派分子的人物，則依法逐一攔檢盤查，展現澈底掃蕩治安毒瘤的決心，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序，以有效淨化治安，打造安全居住生活環境。（編輯：陳苾暐）