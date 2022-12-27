特企／魚中魚「罐頭愛心募糧捐贈儀式」 關懷弱勢浪浪
2022年進入尾聲，緊接迎接農曆新年，人們可以享受回家圍爐的溫馨年假，但街上還有許多無家可歸的「浪浪們」該何去何從呢？近年來，社會大眾相當關注流浪動物議題，尤其近期寒流來襲，牠們必須耐著低溫，還面臨著飢餓的窘境。有鑑於此，知名寵物水族店魚中魚在今（2022）年11月18日至12月18日舉行第7屆「暖心年末 浪愛永恆」愛心募糧活動，並由台灣動物緊急救援推廣協會（ARTT）將罐頭、飼料捐贈給收養流浪動物的愛心單位。並於12月22日舉辦「捐罐儀式」，截至目前為止，短短一個月已募集全台6048位愛心民眾參與，共捐贈54432罐貓狗罐頭！
魚中魚向來致力於改善流浪動物的食宿問題，從2016年起發起第1屆的募糧捐罐活動，從起初的3000磅飼料，直到現在已經累積募集總共超過20萬罐犬貓食物罐頭，堆疊起來超過20棟101高！可見全台民眾的愛心熱情響應，這6年來更超過2.5萬人參加，並已成功協助超過2萬隻弱勢流浪動物。自2010年起，魚中魚亦與各地方政府的動保單位合作，在門市設置認養小棧，讓民眾可以就近認養流浪動物，目前已成功幫助2412隻流浪貓犬找到新家。
今(2022)年的捐罐儀式，更由魚中魚中區區經理，帶領台中各店主管與員工一同共襄盛舉，顯示從長官到基層員工都相當重視流浪動物，也希望發揮更大的力量改善浪浪們的困境，乃是對於社會的責任與關愛，其中，魚中魚南屯店的，收養許多流浪動物，但近期痛失愛犬乖寶，希望把自己對愛犬的疼惜之情，延續到流浪動物身上，特別大力支持本活動，令人相當感動，十足展現了對動物愛惜心意。此外，魚中魚門市的主管們也都曾經有收養、照護流浪動物的經驗，每年也都會捐贈罐罐，希望浪浪可以吃飽好過冬。
12月22日捐罐儀式盛大召開，吸引許多人熱情參與，現場還出現了「聖誕老公公」，更溫馨加碼捐贈40組的貓狗罐頭！為浪浪增添更多的糧食，暖心暖胃吃得營養又健康，同時也希望藉此拋磚引玉，邀請更多民眾未來一起響應，並透過自身的小小力量，幫助更多流浪動物能夠溫飽，大大延續對動物更多的愛。