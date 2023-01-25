影／台灣網紅開箱昆蟲料理　帶路越南傳統市場

網紅越南強尼畢業於國立台北大學，在越南已7年，正在享受外派生活。深耕越南多年，他的youtube頻道目前正在做越南胡志明市，河內等各處旅遊、經濟、不動產、股票投資、外派工作分享。這次他前往越南的傳統市場，帶大家看超有特色的昆蟲料理。
記者賴正琳／綜合報導
其實在東南亞，昆蟲料理相當普遍，而且昆蟲富含蛋白質，科學研究昆蟲也具有營養成分。傳統市場、夜市經常看到攤位擺滿成堆的油炸或成串燒烤的蚱蜢、蟋蟀、蜜蜂幼蟲、蠶、螞蟻蛋和白蟻等。越南強尼跟著當地的阿姨，一起深入傳統市場。早餐他選擇吃腸粉，一份只要台幣30元左右，搭配20多元的新鮮鳳梨汁，便宜又美味。一路上越南強尼一直被叫帥哥，他用越南語和小販們溝通，相當趣味。另外，他們也發現蟲蛹攤位，只見滿滿的蛹在盤子上，非常肥滿，一問之下一斤大約100多元台幣。接著他們發現皮蛋攤，讓他倍感親切。如果前往越南，想體驗當地人的生活，非常推薦可以去傳統市場探險。
這趟菜市場之行，採買了海鮮、肉類和蔬食，逛遍昆蟲攤、茶攤和生鮮攤，幾乎所有食物都能在傳統市場買到，非常趣味。如果對他的影片有興趣，也可以前往他的頻道看更多影片。
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