全聯新春福袋開箱！內容價值算給你看 「選它」秒賺4千
農曆新年一到，就是限定福袋即將開搶的時刻，今年全聯首度攜手大潤發，在大年初一九點限時開搶福袋，實體門市一共有三款價位的商品供選擇，包含300元生肖袋、700元萬國通路13吋手提福箱、4200元萬國通路24吋行李福箱，還有機會抽中保時捷、特斯拉、賓士豪華電動跑車，其中萬國通路13吋手提箱，官網售價4580元，搶全聯福箱700元就能入手，還附贈民生用品、抽獎機會。當然不想排隊搶購也沒關係，全聯小時達推出「兔年線上福箱」588元，待在家動動手指就能把福箱帶回家。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年全聯福袋改掉以往隨機內容物，讓消費者踩雷機率降低，每一款福袋內含的商品除了口味以外，沒有太大的差異，實體門市三款主要差別在於「福袋外包裝」，300元的為可收納式購物袋、700元萬國通路13吋手提福箱、4200元萬國通路24吋行李福箱，以萬國通路官網售價來看，13吋手提福箱最超值，是低於市價2折以上，就可以帶回家。
除此之外，福袋還有不同數量的抽獎序號，分別為1、3、12組，最大獎項包含「Porsche Taycan」、「TESLA MODEL Y Long Range」、「Mercedes-Benz EQA 250」3台總價值挑戰歷年最高額近826萬，還有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票。
內容物：生肖偶袋（市價350）、舒潔喀什米爾大馬士革玫瑰香氛四層抽取衛生紙90抽（市價21.9元）、春風抽取式廚房紙巾體驗包60抽、悅氏蔬果吧-熱帶/胡蘿蔔綜合果蔬汁，2種口味隨機（市價38元）、桂格穀穀樂可可脆穀隨身包50g、霧隱城x福利熊日式麻糬-芋頭/花生/紅豆，3種口味隨機（市價49元）、新春大禮包（含傳藝門票兌換券）、福利熊兔年紅包袋6入、萬兔福利存錢筒桌曆、福利熊六福星萬用記事本6入。
- 福利熊兔年生肖福袋，售價300元，限量122,000個，抽大獎序號1組
內容物：萬國通路KK08手提箱（官網售價4580元）、福利熊旅遊收納袋5件組、得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽（市價28.3元）、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾80抽（市價70元）、桂格穀穀樂可可脆穀/草莓脆穀，2種口味隨機（市價118元）、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽（市價9.5元）、味丹仙草蜜320g（市價14.8元）、新春大禮包(含傳藝門票兌換券)、福利熊兔年紅包袋6入、萬兔福利存錢筒桌曆、福利熊六福星萬用記事本6入。
- 萬國通路13吋手提福箱，售價700元，限量11,000個，抽大獎序號3組
內容物：萬國通路9R1 JETSTREAM 細鋁框箱（官網售價9800元）、福利熊旅遊收納袋5件組、得意易手抽抽取式廚房紙巾100抽（市價28.3元）、沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾80抽（市價70元）、桂格穀穀樂可可脆穀/草莓脆穀，2種口味隨機（市價118元）、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽（市價9.5元）、味丹仙草蜜320g（市價14.8元）、新春大禮包(含傳藝門票兌換券)、福利熊兔年紅包袋6入、萬兔福利存錢筒桌曆、福利熊六福星萬用記事本6入。
- 萬國通路24吋細鋁框行李福箱，售價4200元，限量3000個，抽大獎序號12組
雖然今年福袋內容物差異不大，主要是外包裝的差別，讓消費者踩雷機率降低，不過少了隨機開箱的樂趣，讓民眾表示「東西都知道有啥，感覺少了一些樂趣啦！畢竟大獎又不是人人都抽得到」；但劉姓上班族則表示「兔年生肖福袋很可愛，如果手提袋有需要會想要購買耶！反正也不貴，總比抽到一堆不好吃的零食好，雖然行李箱很超值，但如果家裡已經有的人就不會特地去買吧」兔年全聯及大潤發實體門市福袋 2023/1/22大年初一早上9：00門市開賣；此外也有線上專屬福袋，大年初一早上10：00線上開賣。
懶散兔獨家聯名購物袋、吉祥造型米、工研酢 500 cc、喜馬拉雅山岩鹽天廚 細粒400g、77新貴派花生144g(16g*9入)、柴魚片18g、醫生日記鵝油辣椒 200g、泰山Cheers奇兒思氣泡水 500ml、健酪乳酸飲料原味580ml、康寶奶油風味獨享杯起司馬鈴薯(14.6gx4入) 、高樂氏-居家殺菌濕紙巾隨身包-9片、生活良好經典餅乾（口味隨機出貨）小時達春聯+折價券。
- 小時達兔年線上福箱，售價588元，限量25,000個