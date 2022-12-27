賽珍珠基金會公布　2022十大新住民新聞

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財團法人台北市賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫，特別邀請勤益科技大學共同主辦，鳳凰藝能(股)有限公司 趙善意總經理、曉明社福執行長黃淑貞修女、中山醫大醫療部主任顏啟華、新住民代表等，集結共九位專家學者、擔任評選委員，選出2022年十大新住民新聞。
該基金會，五十多年來專注照顧經濟弱勢的新住民家庭及其子女，現平均每年服務200戶、400名經濟弱勢新住民子女，榮譽董事長尤英夫，2022年11月更榮獲台北市傑出市民「新住民的守護者」；賽珍珠基金會表示，為了讓政府及社會大眾更關心與重視，從2017年年底開始舉辦十大新住民重大新聞評選，尤英夫表示，新住民及其子女人數早已超過百萬，感謝關心這一議題的有心人士，雅園堂國際、采泥藝術、永農國際、玩易寶石、比利時商愛瑞…企業贊助，藝術家朱先仙、黃意會、黃文棟、蘇志偉提供作品義賣，志工賴慕芬女士，6年來更是全力相挺。
而這次活動表演「西川淑敏舞踊知家 」結合中國舞、越南舞、日本舞三種異國傳統舞蹈，主題「台灣新住民團結心連心」，帶領全場共同歡跳台灣經典懷念金曲「寶島曼波」，象徵新住民來到台灣同心協力、攜手創造多元融合的文化新力量。
來台10多年新住民卞健文表示，新住民學歷認證簡化110年通過率100%政策非常的棒，他兒子楊子毅大班時期跟隨父母，從上海移居台灣生活，目前就讀惠文高中，特別關注「新住民就讀大學辦法」，目標能到頂大學習法律，成為頭腦清晰，爭取公平正義的法律人。
勤益科技大學校長陳文淵表示，110學年教育部公布各級學校，幼稚園到大專生總數417萬人，原住民生13.9 萬人，新住民29.5萬人，新住民占全體學生總數7.2%，儼然是台灣社會不可忽視的族群；然許多新住民子女因受父（母）原生家庭影響，在學習階段所面對挑戰多高於國人子女，勤益科大以工科專業立校，學習改變命運，勤益科大新二代若選擇就讀，能夠學習到專業技能，立即改善生活困境，創造自我價值。