韓國暫時不限購藥物！分析：通關難、原料多來自中國

從青樓歌女到商業女強人！民初奇女子董竹君

▲上海錦江飯店創辦人董竹君。（圖／翻攝自微博）
▲上海錦江飯店創辦人董竹君。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

民國初期，中國的女權意識逐漸抬頭，雖然時代背景紛亂，但也出了不少有血性、有故事的時代奇女子，有「小西施」之稱的上海錦江飯店創始人董竹君，雖然後期是商業女強人的形象，其實有著青樓賣藝女的辛酸過去，離婚後獨自1人帶著4個孩子，歷經波折才終於在上海商界闖出一片天，堪稱近代女性堅毅模範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1900年，董竹君出生在江蘇上海（今上海市）洋涇浜畔的1個貧民窟，父親以拉黃包車為生，母親則是富豪人家的幫傭，董竹君從小就冰雪聰明、清秀可人，雖然家境不好，但父母還是把她送到了私塾唸書，希望她可以靠知識翻轉窮人家的宿命，掙得1個好前程。

造化弄人，董竹君13歲時，父親生了場大病，再也無法拉黃包車維生，還欠了一堆債，自然也無力再供董竹君念書；而且為了償還巨額債務，父母甚至不得不把董竹君抵押給青樓做3年「清倌人」，也就是在青樓裡當賣唱女，唱3年賺300大洋。

▲少女時期的董竹君出落得清麗脫俗，雖然身處青樓，卻不願被燈紅酒綠的環境，改變自身氣質與品德。（圖／翻攝自微博）
▲年少時期的董竹君出落得清麗脫俗，雖然身處青樓，卻不願被燈紅酒綠的環境，改變自身氣質與品德。（圖／翻攝自微博）
青樓的環境，讓董竹君痛苦不已，雖然是賣藝不賣身，但10幾歲的漂亮姑娘，在青樓會面臨挑戰並不難想像，因此2年後她就設法裝病逃離青樓，與常在青樓出沒、以掩護革命活動的革命黨人夏之時，在上海法租界成婚，成為督軍夫人，2人為了躲避袁世凱的捉捕而遠赴日本，董竹君也入讀東京女子高等師範學校。

1917年，董竹君從日本畢業返回中國，前往夏之時在四川合江縣的家，不過由於自己的出身，董竹君在夏家處處遭人白眼，日子很是難過，就在她努力學習如何勝任豪門媳婦的角色時，丈夫夏之時偏偏又出事了，因為在派系鬥爭中落敗丟了官職，成了沒權沒勢的閒人，夏之時不僅脾氣日益暴躁，還吸起了鴉片，對妻女不聞不問，就連孩子生重病都不管，放由董竹君1人去張羅，讓董相當心寒，夫妻漸行漸遠。

在婚姻中承受著苦與痛，自強不息的董竹君，自己開辦了女子織襪廠和黃包車出租公司，希望能經濟獨立，可惜後因經營不善關門。1929年，董竹君與夏之時分居，董竹君隻身帶著4個孩子到了上海灘，最初幾年，她們的日子仍然不好過，四川與上海的差距，繁華的花花世界，不是1個單親媽媽可以輕易適應的，但眼看自己的女兒們都還嗷嗷待哺，董竹君咬著牙，靠變賣財產籌資，在閘北創辦群益紗管廠，但該廠又在1932年毀於日軍炮火，董竹君自己甚至也因參加抗日宣傳等活動，一度被法租界捕房關押入獄，其後被保釋。

1934年，董竹君與夏之時正式離婚，當時的董竹君已經快撐不下去了，沒想到此時卻出現了1位貴人，就是名為李嵩高的軍火採購員，他欽佩董竹君的勇氣，很想幫董竹君度過難關，於是便拿出2千元讓她做生意，一開始董竹君還不願接受，畢竟2人非親非故，沒道理平白接受這麼一大筆錢，後來是在李嵩高的誠懇勸說下，才勉為其難地收下，開了錦江川菜館，人生也迎來明確轉機。

有了之前失敗的經驗，董竹君明白，做生意得有新意、有格局，才能做得長久，特別開餐館，要緊的是回頭客，從事前的選址規劃、命名、室內設計，到菜式的口味，樣樣都下了功夫，不僅精心設計符合上海人口味的特色川菜，這間位於上海法租界鬧區、內部裝潢有格調的餐館，也吸引許多有頭有臉的名流光顧，當時知名的上海灘青幫（晚清、民國時期中國三大幫會之一）、洪幫的大老，如黃金榮、杜月笙、張嘯林都是常客，就連南京和上海軍政要員也經常出沒於此。1936年初，董竹君又開了錦江茶室。

▲董竹君與錦江川菜館。（圖／翻攝自微博）
▲董竹君與錦江川菜館。（圖／翻攝自微博）
餐館生意蒸蒸日上，但由於時局動盪，上海淪陷後，董竹君於1940年赴菲律賓馬尼拉，因太平洋戰爭爆發滯留，還一度與大女兒國瓊被誤認為日本間諜，幸虧友人相助，才脱離險境，直至1945年初才乘難民船返滬。1951年，上海市委及上海市公安局決定在上海設立1間招待中央首長、高級幹部及外賓們的高級食宿場所，邀請董竹君將錦江川菜館、錦江茶室合併為錦江飯店，搬進了茂名南路英國籍猶太人沙遜的高檔產業「華懋公寓」，於1951年6月9日正式掛牌，成為招待外國元首的高級酒店。

1967年，董竹君一度被以「特務嫌疑」罪名逮捕，1972年被批准外出就醫，1973年5月10日宣布釋放，1979年3月29日獲平反，恢復全國政協委員一職；1997年12月6日，董竹君在北京去世，享耆壽97歲。回顧她的一生，由青樓賣唱女，到督軍夫人，再到商界大亨，見證了整個20世紀中國的發展，雖然充滿坎坷，但她曾說過，自己對人生的磨難沒有怨言，只是對愛有些遺憾，憑藉著堅毅的精神與初心，董竹君成為上海灘具時代性的傳奇女性。

前半生富貴、後半生艱苦！上海「最後的金枝玉葉」郭婉瑩

溥儀最後1位後宮！15歲封貴人　文革時慘遭批鬥的李玉琴

刺殺北洋軍閥孫傳芳！民國俠女施谷蘭　苦等10年終報父仇

美女刺客、留法博士、大使夫人！民國奇女子鄭毓秀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀