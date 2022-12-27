二趾樹獺寶寶像「烤焦麵包」！黑黑一坨塞媽懷裡超萌

臺北市立動物園二趾樹獺除了非常有名的彩虹家族之外，也一直沒忘記在國內外尋找新的血緣，以便豐富園內二趾樹獺族群的基因多樣性。終於在2019年4月19日，來自花蓮新光兆豐休閒農場的母二趾樹獺「蘇珊」順利通過檢疫，並在隔年3月進駐到熱帶雨林室內館（穿山甲館）後場，與彩虹家族的「葉橙」進行配對，並在今年10月31日成功產下一隻幼仔，當天剛好是萬聖節而被保育員取名為「珊萬」。
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樹獺一般給人慵懶的感覺，雖然也有像「葉黃」這樣調皮搗蛋的特例在，但在後場活動的「蘇珊」和「葉橙」夫妻則是非常標準的樹獺。在「蘇珊」進到穿山甲館和「葉橙」配對後，保育員幾乎沒觀察到兩隻樹獺有任何的互動，「葉橙」就有如絨毛玩偶般，除了吃飯，都以同樣的動作同樣的位置吊掛於室內欄舍上。而「蘇珊」則非常的溫馴，在和保育員互動的過程中配合度也很高。就在兩隻樹獺看似毫無交集的情況下，經過了兩年的磨合，「珊萬」的出生無疑讓保育員們感到十分的意外和驚喜。
「珊萬」出生後的狀況可說是有驚無險，一般來說樹獺幼仔的體重估計在400~600公克之間，但「珊萬」出生時的體重只有397公克，並在數天內持續下降，於是保育員額外幫忙補充羊奶後，「珊萬」體重才開始回穩，現在已經是600多公克的小樹獺。「珊萬」的個性也和父母十分的相像，保育員在測量體重時樹獺寶寶通常會發出叫聲，樹獺媽媽也會有護幼的動作，但「珊萬」的體重測量則是「和平轉移」，樹獺寶寶沒發出任何叫聲，媽媽也幾乎沒有護幼的動作。
保育員會在媽媽吃飯的時候，將「珊萬」暫時抱到絨毛玩偶上，然後一起放到電子秤上確認成長狀況，完成後只要將「珊萬」靠近媽媽的腹部，牠就會自行緩慢的爬回媽媽的懷抱裡。
目前「葉橙」、「蘇珊」和「珊萬」只在穿山甲館的後場活動，雖然民眾無法一窺樹獺寶寶的成長過程，但大家還是可以到穿山甲館看「葉黃」、「葉紫」、「葉夏」三兄弟，平時他們多躲在葉子濃密的樹枝分岔處、巢箱裡、仿岩的隙縫中，甚至是4、5層樓高的龜甲網頂端，就像在真正的熱帶雨林裡找尋找樹獺，除了有敏銳的觀察力以外，更需要的是那一點點的緣分，歡迎大家一起來穿山甲館尋找二趾樹獺的蹤跡。（編輯：李惠婷）