陸客將解封來台？張錫聰：隨時準備好迎接各國旅客

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觀光局長張錫聰表示，有看到媒體報導公布，也和觀光局駐北京發展處回傳的資訊一樣，不過是否真的會在8日開放還沒有確定相關細節和方式，相信重啟交流，對於兩岸的旅遊是很有幫助的，但還是要評估疫情狀況，不過旅遊交流畢竟是雙向的，因此觀光局也會持續觀察，也會提早準備，歡迎世界各國來台的旅客。
而觀光局也表示，疫情衝擊全球觀光2年來，為因應疫後旅遊浪潮，期間持續積極打造更友善與具特色之旅遊服務基礎建設，並以打造6大國際魅力景區為優先目標，使國境解封後，加速吸引國內外的旅客回流，邁向疫後的旅遊新常態。
6大國際魅力景區包含北海岸的「大野柳皇冠海岸」；「東北角沙丘藝域」，強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施；「山中明珠日月潭」，透過地利遊客資訊站的建設，串連地利、雙龍部落旅遊線；「星動阿里山」，在土匪山生態園區的秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施；「探索東海岸・天堂島嶼」，打造嶄新的海洋環境教室，成為東海岸海洋生態導覽、環境教育、漁村文化新據點；瞄準外島的澎湖，以「魚月鯉灣珊瑚海休憩區」，結合浮潛、賞景、露營、觀星的複合旅遊型態需求。
張錫聰指出，觀光建設不能停，也並不是說打造起來就會有魅力，未來還有觀光圈的運作也同時進行，有很多年輕人回到景區來，回家協助長輩，進行品牌包裝、遊程設計和文創發展，都對於各個景區有很大的幫助。
在國際的宣傳上，張錫聰表示，也有包含中國大陸的宣傳，目前已經在線上行銷，包含全球主要的市場、東北亞、新南向、中國港澳市場也都有，在中國大陸地區的網站上也能看到，會隨時準備好，迎接各國旅客到來。