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陸客將解封來台？張錫聰：隨時準備好迎接各國旅客

▲觀光局長張錫聰今（27）日於「優化國際魅力景區」記者會上受訪指出，會隨時準備好迎接各國旅客。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.27）
▲觀光局長張錫聰今（27）日於「優化國際魅力景區」記者會上受訪指出，會隨時準備好迎接各國旅客。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.27）

記者黃仁杰／台北報導

中國大陸外交部在昨（26）日晚間發布《關於中外人員往來暫行措施的通知》，其中也包含自2023年1月8日開始，中國大陸民眾將重新被允許出境旅遊。對此，觀光局長張錫聰今（27）日於「優化國際魅力景區」記者會上受訪指出，的確根據我國駐北京發展處回傳的訊息，中國方面將開放旅遊，不過由於還沒有確定相關細節，觀光局也無從查證，會隨時準備好迎接各國旅客。

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中國國家衛生健康委員會昨日宣布，將從2023年1月8日起，也將提升與改善復工復產及商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，並提供相應簽證便利，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，有序恢復中國公民出境旅遊。

觀光局長張錫聰表示，有看到媒體報導公布，也和觀光局駐北京發展處回傳的資訊一樣，不過是否真的會在8日開放還沒有確定相關細節和方式，相信重啟交流，對於兩岸的旅遊是很有幫助的，但還是要評估疫情狀況，不過旅遊交流畢竟是雙向的，因此觀光局也會持續觀察，也會提早準備，歡迎世界各國來台的旅客。

而觀光局也表示，疫情衝擊全球觀光2年來，為因應疫後旅遊浪潮，期間持續積極打造更友善與具特色之旅遊服務基礎建設，並以打造6大國際魅力景區為優先目標，使國境解封後，加速吸引國內外的旅客回流，邁向疫後的旅遊新常態。

6大國際魅力景區包含北海岸的「大野柳皇冠海岸」；「東北角沙丘藝域」，強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施；「山中明珠日月潭」，透過地利遊客資訊站的建設，串連地利、雙龍部落旅遊線；「星動阿里山」，在土匪山生態園區的秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施；「探索東海岸・天堂島嶼」，打造嶄新的海洋環境教室，成為東海岸海洋生態導覽、環境教育、漁村文化新據點；瞄準外島的澎湖，以「魚月鯉灣珊瑚海休憩區」，結合浮潛、賞景、露營、觀星的複合旅遊型態需求。

張錫聰指出，觀光建設不能停，也並不是說打造起來就會有魅力，未來還有觀光圈的運作也同時進行，有很多年輕人回到景區來，回家協助長輩，進行品牌包裝、遊程設計和文創發展，都對於各個景區有很大的幫助。

在國際的宣傳上，張錫聰表示，也有包含中國大陸的宣傳，目前已經在線上行銷，包含全球主要的市場、東北亞、新南向、中國港澳市場也都有，在中國大陸地區的網站上也能看到，會隨時準備好，迎接各國旅客到來。
 

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