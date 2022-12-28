跨年全台20場晚會煙火總整理！活動資訊、卡司直播一次看

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首都台北絕對是跨年夜最精彩的場子！今年由4度擔任台北跨年主持人的Lulu黃路梓茵，搭配超爆人氣youtuber布萊克薛薛以及阿拉斯共同主持，光是看到名單就讓人期待現場爆笑程度！不僅主持陣容堅強，「韓國碧昂絲」孝琳也將重磅跨海來台北，蔡健雅、9m88、許富凱、劉若英、玖壹壹等實力歌手組合也將與粉絲同歡，誓言絕對要嗨翻首都台北！
🟡活動地點：台北市民廣場 台北市信義區仁愛路四段與市府路口
🟡活動時間：12/31 19:00開始
🟡轉播平台
電視：東森綜合32頻道、公共電視
MOD：公共電視主頻
網路：台北市政府YT頻道、東森新聞YT頻道、台北旅遊網FB直播、東森新聞FB直播、LINE TODAY、LiTV立視線上影視、ofiii歐飛
海外：東森美洲新聞台、東森美洲超級台、東森美洲衛視台、東森美洲美東台、超視美洲台、東森亞洲新聞台
廣播：台北廣播電台
📍璀璨新北-1314就愛你跨河煙火
堪稱「全台最早煙火秀」的新北跨河煙火將在淡水-八里河面上登場！將在20:23「兩岸三地」淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心施放，總施放長度13分14秒，象徵「1314就愛你」美好寓意。
🟡活動地點：淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心
🟡活動時間：12/31 20:23開始
📍新北烏來跨年晚會
多組原民歌手陪伴民眾倒數跨年，更可以在暖呼溫泉中迎來愜意新年。
🟡活動地點：烏來立體停車場前 新北市烏來區烏來街47號
🟡活動時間：12/31 17:00開始
📍2023搖滾基隆城
多組獨立樂團歌手登台演唱，包含Tizzy Bac、VH (Vast & Hazy)、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人等，主持陣容則是吳建恆、小柔，喜歡獨立音樂的朋友不妨來基隆聽歌跨年，還可以看長達7分鐘的煙火秀！
🟡活動地點：基隆國門廣場 基隆市仁愛區港西街6-2號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19：20～2023/01/01（日）00：10
🟡轉播平台：基隆市跨年晚會官方臉書
📍SHOW TAOYUAN 2023桃園跨年晚會
都想遷戶口去桃園了！這次桃園鄉親的跨年晚會讓大票粉絲都直呼羨慕，不僅有全台當紅炸子雞Ozone將和師姐團Pink Fun推出限定合作舞台，志玲姊姊老公aka國民姊夫Akira攜手放浪兄弟開場、前韓國大勢女團Gfriend單飛新團VIVIZ壓軸倒數；更吸睛的是，3年沒唱跨年的「OST天后」丁噹也獨家奉獻給桃園，將帶來演唱會加碼版串燒，絕對掀起現場大批回憶殺！
更讚的是，魔獸霍華德也將登入桃園嗨跨年，這也是霍華德首次在台灣跨年就獻給桃園；不僅如此，球迷朋友只要在12/30(五)中午12:00前按讚壹電視粉絲專頁，在貼文下方留言「我愛魔獸x我愛2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，並公開分享貼文，就有機會近距離感受「魔獸」風采！
🟡活動地點：桃園高鐵站前廣場 桃園市中壢區高鐵站前路
🟡活動時間：2022/12/31（六）19：00～2023/01/01（日）00：30
🟡轉播平台
電視：年代MUCH台38頻道
網路：壹電視YT頻道、壹電視FB、樂遊桃園FB
APP：年代新聞、壹電視
📍新竹「竹縣領航 讓愛飛揚」跨年演唱會
新竹縣今年請到「雙男神」Bii畢書盡、Eric周興哲陪伴粉絲迎新年，還有《DD52菱格世代》冠軍出道女團G.O.F、鼓鼓呂思緯、老王樂隊等多組藝人輪番開唱，最後倒數180秒煙火迎來璀璨新年！
🟡活動地點：新竹縣府前廣場
🟡活動時間：2022/12/31（六）17:30～2023/01/01（日）00:30
🟡轉播平台
電視：中視綜合台
網路：新竹縣政府粉專、楊文科縣長臉書粉專、中視新聞臉書粉專、中視新聞yt頻道
📍2023閃耀台中跨年夜
今年台中跨年夜也可說是星光熠熠，演出嘉賓不只有陳芳語、周興哲、林宥嘉、魏嘉瑩、閻奕格、Bii畢書盡、周興哲等實力派唱將，還有五堅情、ALL IN 5、原子少年天王星、AcQUA源少年、八三夭等超人氣男團，更有大淵MUTA、小春Kenzy饒舌巨星，各位粉絲們可不能錯過啊！
🟡活動地點：台中水湳中央公園 台中市西屯區中科路2966號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00～2023/01/01（日）01:00
🟡轉播平台
電視：30頻道三立都會台、20頻道TBC台中資訊台、第7頻道台視、44頻道高點綜合台
網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT實況轉播
📍台中麗寶樂園跨年晚會
台中的鄉親今年有兩個跨年演唱會可以選擇！每年都會舉辦跨年演唱會的麗寶樂園今年同樣也沒缺席，奉上星光熠熠的盛會要與歌迷們同樂嗨翻新年。請到的卡司一個個都是重磅級，有原子少年天王星、木星、AcQUA源少年、告五人、糜先生、熊仔、魏嘉瑩、旺福等，號稱「全台最大摩天輪」的天空之夢也將帶來330秒動畫煙火秀，最後在元旦黎明時分登上天空之夢近距離看第一道曙光，聽覺、視覺全都滿足。
🟡活動地點：麗寶渡假區第二停車場 台中市后里區福容路8號
🟡活動時間：2022/12/31（六）21:00～2023/01/01（日）01:00
🟡轉播平台（電視）：三立台灣台、華視
📍瑞兔生風慶豐年 彰化市跨年晚會
今年不僅請到李佳薇、林建廷、李子森、涂善存、杜忻恬等唱將輪番開唱，現場還有摸彩活動，獎品有55吋液晶電視、洗衣機、冰箱、自行車等大獎好禮，等你去試手氣！
🟡活動地點：彰化火車站前廣場 彰化縣彰化市長樂里三民路1號
🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始
📍2023星空閃耀跨年演唱會
卡司：李千娜、嘻小瓜、吳勇濱、吳亦帆、荒山輛、流浪盒子、YOYO家族KIWI姊姊、鳳梨哥哥…等等。還有摸彩活動與民眾同歡，獎項有iPhone14、43吋4K android10液晶電視、2吋iPad10等多項好禮，快來抽獎抽回家！
🟡活動地點：南投縣會展中心 南投縣南投市祖祠東路26號
🟡活動時間：2022/12/31（六）18:10開始
📍2023旺兔耀飛-劍湖山摩天輪跨年煙火秀
誰說跨年一定要去市政府前等候？全台有不少樂園在跨年當天開放邊玩邊跨年！位於雲林的劍湖山世界今年是第16次舉辦跨年活動，今年大手筆在園內摩天輪上演400台無人機燈光秀，「戽斗兔兔」也將擔任全台最大嘉賓出現在夜空，最後再以13分14秒的煙火秀開啟新的一年。跨年演唱會也可說是星光熠熠，原子少年-木星、李其燊、許莉潔、鶴The crane、溫妮WINNI、王水源、黃號、琳妲林羿禛、吳汶芳、PER6IX等唱作歌手團體輪番上陣開唱。
劍湖山當天也將開放午後入園優惠，白天10點開園，白天入園門票699元(原價899元)，午後1點後入園門票450元，晚上入園，騎車更方便，9點後入園門票299元，園內遊樂設施(除水樂園)由白天開放至晚上10點，緊接著跨年晚會與煙火派對，要讓大家在2022的最後一天狂嗨14個小時！
🟡活動地點：劍湖山世界主題樂園 雲林縣古坑鄉67號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始
📍2023台南好YOUNG跨年晚會
由演歌視三棲的全能型男星炎亞綸搭檔徐凱希一起首次嘗試跨年主持，卡司更是一個比一個精彩，有台灣鍍金歌手們如炎亞綸、魏如萱、艾怡良、五堅情、孫勝希、糜先生、造夢者樂團（范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧）等，更還有韓國新生代男團EPEX剛辦完台灣場見面會又要回來和台灣粉絲跨年！
🟡活動地點：台南市政府永華市政中心西側廣場 台南市安平區永華路二段6號
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始
🟡轉播平台
電視：三立都會台、台視
網路：三立新聞網YT頻道、VIDOL影音、VIDOL YT頻道
📍高雄2023亞灣未來市演唱會 跨年晚會
高雄今年挑戰全台唯一「跨兩次年」的縣市！12/31先攜手A-Lin、八三夭、艾怡良、Julia吳卓源、告五人、Ozone、金星VERA、高爾宣、動力火車、陳芳語等多組重量級嘉賓，一起倒數迎接2023年；再到1/1元旦當天晚上20:00，再邀請到林宥嘉、韋禮安、9m88、蘇慧倫、蕭秉治、白安、熊仔、TRASH樂團等，與歌迷嗨「跨兩次年」！
🟡活動地點：跨年演唱會（夢時代 時代大道）、元旦演唱會（高雄流行音樂中心 海風廣場）
🟡活動時間：2022/12/31（六）19:00開始、2023/01/01（日）20:00開始
🟡轉播平台
電視：民視HD、民視第一台
網路：LINE TODAY、LINE TV、MOD中華電信、HamiVideo、民視yt直播、四季線上、高雄市政府臉書/yt直播
廣播：HIT FM
📍義大999秒世界跨年煙火秀
義大遊樂園跨年煙火秀今年除了是全台秒數最長的跨年煙火秀，999秒煙火祝賀大家享樂久久，還有全台首創的『立體繪煙火』，全長108公尺的巨型施放裝置，搭配特製手工煙火彈，打造煙火版光牆，更特別加入歌劇式音樂，帶領民眾享受煙花夜空小劇場般的沉浸式體驗，不用出國就能欣賞到國際級絕美煙火秀！
因應跨年人潮，主要煙火觀賞區義守大學12/31(六)將提前至中午12點即開放民眾進場；交通方面，12/31(六)中午12點起將於「永達技術學院仁武分校」提供免費接駁前往義大世界，並於一旁的「仁欣莊園」設置臨時停車場。
🟡活動地點：義大遊樂世界 高雄市大樹區學城路一段10號
🟡活動時間： 2023/01/01（日）00:00開始施放
📍屏東2023歌舞昇平High歌之夜
卡司包含壞特?te、陳勢安、YELLOW黃宣、高爾宣、艾薇、張語噥、金星VERA等實力組合，看完跨年演唱會也別忘了到屏東鵝鑾鼻迎接第一道曙光喔！
🟡活動地點：屏東縣立體育館前大草皮 屏東縣屏東市勝利路9號
🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00-00:30
📍台東東飄去旅行2023跨年演唱會
🟡卡司：吳青峰、熱狗MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉、家家、林愷倫Karencici、Matzka、舒米恩等。
🟡活動地點：台東海濱公園 臺東縣臺東市大同路
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
📍花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
「小豬」羅志祥自去年跨年揮別陰霾站上家鄉花蓮舞台綻放自信，重新擄獲大批歌迷信心，今年羅志祥又將回到花蓮跨年舞台，歌迷朋友可以再去見證一次「羅氏30分鐘唱跳不休息」超強實力！不僅如此還有原子少年FEniX、土星、CTO、張若凡、白冰冰等多組藝人輪番演唱，歌迷朋友別錯過！
🟡活動地點：花蓮東大門廣場 花蓮縣中山路
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
🟡轉播平台
電視：台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台
網路：三立新聞網YT、三立電視YT、VIDOL影音YT
📍金門「躍動烈嶼 跨橋跨年」跨年演唱會
🟡活動地點：金門大橋烈嶼端土地重劃區
🟡活動時間： 2022/12/31（六）19:00開始
📍綠島新年迎朝日 全台唯一海陸同步跨年
🟡活動地點：免稅商店前停車場
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:30開始
📍ME兔愛馬祖 跨年晚會
🟡活動地點：南竿百馬王公園
🟡活動時間： 2022/12/31（六）20:00開始
🟡轉播平台：祥通有線電視 第35頻道