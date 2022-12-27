11月景氣轉低迷藍燈、創13年新低 國發會：經濟成長趨弱
景氣寒冬來臨！國發會今（27）日發布11月景氣對策信號，綜合判斷分數為12分，較上個月減少6分，創下13年以來新低，燈號滑落至代表景氣低迷的「藍燈」，國發會說明，今年以來，受俄烏戰事、通膨高漲、各國加速緊縮貨幣政策影響下，全球經濟成長動能趨弱，終端市場需求下降，產業鏈持續去化庫存，國內生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱。
記者鄭妤安／台北報導
11月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，較上月減少6分，燈號轉呈藍燈，國發會指出，景氣領先、同時指標續呈下跌，但領先指標跌幅持續縮小，仍須密切關注景氣後續變化。
國發會指出，今年以來，受俄烏戰爭爆發及通膨居高影響，且各國加速緊縮貨幣政策，全球經濟成長動能趨弱，終端市場需求下降，加上產業鏈持續去化庫存，導致11月份海關出口值、批發業營業額均較去年同期轉呈衰退，機械及電機設備進口值增幅也下滑，且生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱。
國發會提到，未來出口方面，雖然新興科技應用需求持續，且農曆年前備貨需求陸續釋出，但全球經貿動能走弱，恐抑低台灣出口表現。
投資方面，半導體、綠能投資持續，加上投資台灣三大方案延續，且政府擴大推動公共建設，均有助支撐投資動能。
至於內需的部分，隨著年底消費旺季及冷冬商機挹注，有助穩定消費動能，不過，俄烏戰爭膠著，且全球通膨及升息壓力持續，加上中國疫情快速擴散，均加深全球經濟下行風險。