關最久死囚聲請再審　陳憶隆質疑：同一案怎有2個鑑定？

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陳憶隆說，他2018年也曾聲請再審遭駁，但當時法院裁定並沒有針對他的疑問解答清楚，所以又再提一次；陳也質疑，鑑定報告的鑑定人有偽證的行為，導致原審事實錯誤。
但法官詢問陳憶隆有沒有證據可證明？陳憶隆說，他沒辦法證明。法官庭末諭知候核辦。
1995年9月，黃春樹遭人押到汐止山區後被殺害棄屍，家屬就接到7000萬元的勒贖電話，警方獲報後，將前往取贖款的黃春棋逮捕。
黃春棋向警方供出「阿強（徐自強）」、「大胖（陳憶隆）」及「阿宏」是共犯，在黃春棋的指引下，警方尋獲黃春樹屍體，3天後宣布破案。同年10月，陳憶隆在雲林釣魚場被捕，陳憶隆供出第四名共犯是黃銘泉。
檢方將尚未落網的徐自強及黃銘泉，以及已經落網的陳憶隆、黃春棋起訴，但同年12月，黃銘泉在泰國遭仇家殺害。
1996年5月，陳憶隆、黃春棋一審被判死刑，1個月後，徐自強在律師陪同下主動投案。
2000年，最高法院維持更五審判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞。
徐自強從一審到更六審都被判處死刑，但在司改會奔走下，更七審、更八審以檢警沒有掌握到徐自強的客觀「殺人」證據，改以擄人勒贖罪名，從死刑降為無期徒刑，2015年間更九審再逆轉，改判無罪後，2016年獲判無罪定讞。
共犯陳憶隆、黃春棋在徐翻案成功後各自聲請再審，2人是目前在監最久的死囚。