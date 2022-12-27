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關最久死囚聲請再審　陳憶隆質疑：同一案怎有2個鑑定？

▲死囚陳憶隆（圖／記者潘千詩攝，2022.12.27）
▲死囚陳憶隆（圖／記者潘千詩攝，2022.12.27）

記者潘千詩／台北報導

國內被關最久的死刑犯陳憶隆，因參與27年前富商黃春樹綁架撕票案，遭判死刑定讞，見同案被告徐自強獲判無罪釋放，又再度聲請再審。台灣高等法院今（27）日開庭訊問，陳憶隆質疑，一個案子怎麼會有2個不同的鑑定結果，他要聲請用徐自強的鑑定報告再審。

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陳憶隆今被提訊出庭，他跟法官說，一個案件，原審判決的鑑定報告與徐自強案的鑑定結果不同，他要以徐自強的報告聲請再審，質疑「一個案子怎麼會有2個不同報告？」

陳憶隆說，他2018年也曾聲請再審遭駁，但當時法院裁定並沒有針對他的疑問解答清楚，所以又再提一次；陳也質疑，鑑定報告的鑑定人有偽證的行為，導致原審事實錯誤。

但法官詢問陳憶隆有沒有證據可證明？陳憶隆說，他沒辦法證明。法官庭末諭知候核辦。

▲死囚陳憶隆（圖／記者潘千詩攝，2022.12.27）
▲死囚陳憶隆（圖／記者潘千詩攝，2022.12.27）
1995年9月，黃春樹遭人押到汐止山區後被殺害棄屍，家屬就接到7000萬元的勒贖電話，警方獲報後，將前往取贖款的黃春棋逮捕。

黃春棋向警方供出「阿強（徐自強）」、「大胖（陳憶隆）」及「阿宏」是共犯，在黃春棋的指引下，警方尋獲黃春樹屍體，3天後宣布破案。同年10月，陳憶隆在雲林釣魚場被捕，陳憶隆供出第四名共犯是黃銘泉。

檢方將尚未落網的徐自強及黃銘泉，以及已經落網的陳憶隆、黃春棋起訴，但同年12月，黃銘泉在泰國遭仇家殺害。

1996年5月，陳憶隆、黃春棋一審被判死刑，1個月後，徐自強在律師陪同下主動投案。

2000年，最高法院維持更五審判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞。

徐自強從一審到更六審都被判處死刑，但在司改會奔走下，更七審、更八審以檢警沒有掌握到徐自強的客觀「殺人」證據，改以擄人勒贖罪名，從死刑降為無期徒刑，2015年間更九審再逆轉，改判無罪後，2016年獲判無罪定讞。

共犯陳憶隆、黃春棋在徐翻案成功後各自聲請再審，2人是目前在監最久的死囚。

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