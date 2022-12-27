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義務役延長有訊息傳遞給北京？蔡英文：是給國民的訊息

▲總統蔡英文下午在總統府舉行記者會正式宣布兵役延長為一年。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.27）
▲總統蔡英文下午在總統府舉行記者會正式宣布兵役延長為一年。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.27）

記者呂炯昌／台北報導

總統蔡英文今（27）日上午召開國安高層會議，拍板義務役兵役於民國113年元旦起延長為1年，下午在總統府舉行記者會正式宣布兵役延長，並接受媒體提問。蔡英文指出，全募兵制與全徵兵制中找出最理想制度，針對中國可能犯台，她表示，會尋求願意幫助台灣的國家，尋求溝通的可能性。另外，針對義務役延長是否有訊息傳遞給北京？蔡英文則說，是給國民的訊息。

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外媒詢問中國犯台的可能性？台灣在跟理念相近的國家合作，目前程度如何？需要加強哪些領域合作？蔡英文答覆表示，持續有跟相關國家進行討論，很多國家對台灣很關心，希望台灣的自由民主可以延續下去，台灣的存在非常有意義，許多國家關切與關心台灣，也願意幫助台灣，她感到非常感謝，會跟嘗試要幫助台灣的國家溝通，其他的就不方便進一步說明。

另有媒體詢問現在國家徵兵與募兵並行，是否認為這樣才符合戰力？蔡英文表示，全募兵制與全徵兵制之間找出最理想制度，全民國防包括志願役、義務役、後備與民防，與其說是徵募並行，倒不如說是「徵募雙軌制」，有不同兵源，也有不同任務，訓練也有強度不同，在戰場上與保護國家、維持社會穩定是合作的。

義務役延長為1年，是否意味兩岸現狀已改變？蔡英文表示，作為總統，要把區域與全球局勢一起考量，區域內所有國家都在強化國防量能，主要是區域內有一些國家擴張企圖明顯，所以必須在戰略上與戰力準備上要有所調整，「台灣與其他國家在做的並沒有不一樣」。

媒體追問，役期延長方案要傳遞什麼訊息給北京？對此，蔡英文強調，今天主要是傳達訊息給國民，台灣在面臨區域情勢不斷改變情況下，必須同時修正與改變所有準備，包括全民國防的各項制度都要持續檢討，並在必要時改變，相信全世界關心台灣的國家，都會看到台灣對於國防的重視、保護自己家園的決心，「我也希望大家都能看到我們的決心，也知道我們是一個負責任的政府，我們對於國家的國防願意盡最大努力，讓國防達到最好目標。」

媒體詢問這項改革會不會緩不濟急？蔡英文表示，中國對台行動是我方持續監控評估的，「我覺得還好，我們應該有足夠時間」。

針對軍事訓練役男日前發生殉職意外，軍事訓練役男操作危險武器是否有配套措施？國防部長邱國正表示，對裝甲564旅的意外感到遺憾，身為部長不會把疏失推卸給基層，但經過檢討後的確有疏失，訓練步調不會因為役期改變加快或減緩，對於訓練國防部都會「按部就班」進行。

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