義務役延長有訊息傳遞給北京？蔡英文：是給國民的訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
另有媒體詢問現在國家徵兵與募兵並行，是否認為這樣才符合戰力？蔡英文表示，全募兵制與全徵兵制之間找出最理想制度，全民國防包括志願役、義務役、後備與民防，與其說是徵募並行，倒不如說是「徵募雙軌制」，有不同兵源，也有不同任務，訓練也有強度不同，在戰場上與保護國家、維持社會穩定是合作的。
義務役延長為1年，是否意味兩岸現狀已改變？蔡英文表示，作為總統，要把區域與全球局勢一起考量，區域內所有國家都在強化國防量能，主要是區域內有一些國家擴張企圖明顯，所以必須在戰略上與戰力準備上要有所調整，「台灣與其他國家在做的並沒有不一樣」。
媒體追問，役期延長方案要傳遞什麼訊息給北京？對此，蔡英文強調，今天主要是傳達訊息給國民，台灣在面臨區域情勢不斷改變情況下，必須同時修正與改變所有準備，包括全民國防的各項制度都要持續檢討，並在必要時改變，相信全世界關心台灣的國家，都會看到台灣對於國防的重視、保護自己家園的決心，「我也希望大家都能看到我們的決心，也知道我們是一個負責任的政府，我們對於國家的國防願意盡最大努力，讓國防達到最好目標。」
媒體詢問這項改革會不會緩不濟急？蔡英文表示，中國對台行動是我方持續監控評估的，「我覺得還好，我們應該有足夠時間」。
針對軍事訓練役男日前發生殉職意外，軍事訓練役男操作危險武器是否有配套措施？國防部長邱國正表示，對裝甲564旅的意外感到遺憾，身為部長不會把疏失推卸給基層，但經過檢討後的確有疏失，訓練步調不會因為役期改變加快或減緩，對於訓練國防部都會「按部就班」進行。