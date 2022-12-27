羽田機場人超多！鄭家純曝1招「加速通關」遭轟超不可取
29歲女星鄭家純（雞排妹）上月和日籍醫師男友Akira在東京登記結婚，婚後台灣、日本兩邊跑，經常與粉絲分享在日本的生活。她今（27）日從日本回台，因為在羽田機場看見大批人潮，呼籲大家要在起飛時間前2.5-3小時前到機場，才不會趕不上飛機，也分享能「快速通關」的建議，豈料卻被網友轟「超不可取」。
娛樂中心／綜合報導
鄭家純在臉書發文，表示以她今天在羽田機場看到的人潮，她建議目前或日後要去東京玩的人，回台當天要在起飛時間前2.5-3小時到機場，「只抓1-1.5小時，沒有航空公司會員或搭經濟艙的話，行李托運會來不及。然後還要排隊半小時以上，過手提行李安檢。」若因其他原因導致快關櫃時才到機場，她建議可以找正走向商務艙通道的台灣人，「請他帶你一起辦check in。寫這篇也是希望有會員卡或搭商務的人，可以多伸出援手，你向地勤講一句他們是朋友，就可以幫助到人了，體驗過改票的崩潰感應該都能同理」。
鄭家純也補充，像是華航、長榮只能提前2.5小時辦理登機，排隊托運一小時完，還要排半小時以上才到過手提行李安檢。若不能走快速通道辦托運，「要買免稅品請在市區買好，不要嫌辦退稅麻煩。」且中大型電器也都要托運，「不要用僥倖的心態想闖過關，安檢人員才不管你幾點飛機，一定讓你回去辦托運」。
豈料貼文一出，有網友感謝她的提醒與建議，卻也有網友批評這樣的建議「超不可取」，「每個商務客都帶一堆朋友走商務通道，那一樣會塞爆，反而影響到真正的商務客！自以為是的幫助造成其他人更麻煩！商務通道就是有妳這種人才關閉，想省時間就花錢很難嗎」？
對此，鄭家純也親自回應：「帶一堆朋友櫃檯也不會給過好嗎？幫助一組特殊情況的人托運行李，和手提行李的商務通道關閉根本沒關聯。」更補充說明，自己今天在機場遇到一位很著急的媽媽，「我問她怎麼了，她說因為特殊情況才晚到機場，有先打電話說明，但是來到現場還是得排隊，離起飛時間剩一小時，排隊目測一小時以上，我直接帶她跟她小孩、先生，走商務櫃檯辦托運。」不過她也提醒，「絕對不能幫陌生人托運行李」。（編輯：郭佩蓉）