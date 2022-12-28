跨年夜叫外送注意！Uber Eats特定區域交管前半小時停送
這個週末全台各地都有過年活動，但要特別注意了！Uber Eats公布跨年夜相關服務異動，將於12/31跨年晚會主辦官方宣布的交通管制開始前半小時，至交通管制結束期間，暫停提供管制區域的外送服務，「外帶自取」則照常營運，直到各地交通管制結束後恢復營運，提醒跨年夜當天想叫外送的朋友，得先看看想吃餐廳及外送點有沒有在管制區內，否則可要餓肚子了。
記者周淑萍/綜合報導
同時，因應跨年人潮眾多，並配合各縣市跨年晚會活動交通管制，使用Uber App「預約搭乘」功能 將於2022年12月31日下午5點起暫停使用，並於2023 年1月1日淩晨4點恢復使用。其餘功能照常營運、一般行程不受影響，用戶仍可透過 Uber App 隨時叫車，為了更加方便上下車，官方提供建議的乘車地點，以避開交通管制區域。
📍台北：2023 台北最 HIGH 新年城，台北市政府
建議上下車地點：
📍桃園：2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會，桃園高鐵站前廣場
- 市民大道＆永吉路口
- 忠孝東路＆松山路口
- 市民大道＆光復南路口
- 忠孝東路＆延吉街口
- 仁愛路＆延吉街口
- 信義路＆仁愛路口
建議上下車地點：
📍桃園：五月天 2023 諾亞方舟 10 週年進化復刻限定版演唱會，桃園國際棒球場
- 高鐵北路一段＆高鐵站前東路一段路口
- 青山路＆清心路口
- 青園路＆高鐵站前西路一段路口
- 高鐵北路一段＆高鐵站前西路一段路口
建議上下車地點：
📍新竹：2023 竹縣領航 讓愛飛揚 ─ 新竹縣公益慈善跨年晚會，新竹縣府廣場
建議上下車地點：
📍台中：2023 閃耀台中跨年夜，水湳中央公園
- 縣政八街＆縣政八街 29 巷口
- 縣政二路＆光明六路口
- 縣政九路＆光明五街口
- 縣政二路＆縣政二路 394 巷口
建議上下車地點：
📍高雄：2023 高雄跨年「亞灣未來市演唱會」─ 蓬萊、高流雙舞台，夢時代
- 河南路＆凱旋路口
- 經貿五路＆凱旋路口
- 經貿路＆敦化路口
建議上下車地點：
📍高雄：2023 高雄義大「紫耀義大 樂享平安」跨年煙火秀，義大世界
- 成功二路 – 復興三路口
- 中華五路 – 復興三路口
- 中山三路 – 正勤路口
- 中山三路 – 凱旋四路口
建議上下車地點：
📍台南：2023 台南好 YOUNG 跨年晚會，台南市政府
建議上下車地點：
📍台中：2023 台中麗寶跨年演唱會，麗寶樂園
- 永華路 & 中華西路二段口
- 府前路二段 & 中華西路二段口
建議上下車地點：等待官方交管路線公布