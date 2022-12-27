指疫苗接種受害救濟審議「牛步化」　國民黨團籲程序從簡

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曾銘宗指出，根據衛福部接種後不良事件通報，截至今年12月21日為止，通報數2萬915件、死亡數1609件、危及生命數345件，但實際申請救濟數，去年為3751件、今年為4647件，合計8398件；經過2年審議結果，截至今年11月24日，僅審議1451件，其中跟疫苗接種相關只有57件，比例僅3.9%，相當的低，根據衛福部審議的速度，現在申請的8398件，要4年後才能審議完畢。
曾銘宗進一步指出，手續繁複、時間太長、判定太難，是現在審議最大的問題。在9月27日立法院總質詢時，衛福部長薛瑞元答應加速審查速度，2年內會審完現有的申請數；3個月過去，看不到加速審查的進度，依舊牛步化、依舊造成受害民眾二次傷害。國民黨團再次要求蔡政府，救濟程序從簡、救濟時程從速、損害判定從寬，請政府拿出同理心，施政要有溫度，加速審查，給受害者公道。
國民黨團書記長李德維表示，今天提出的個案，是在去年11月22日提出的不良反應救濟案。而在衛福部官網上還特別強調，審議時間平均6個月，但個案在今年12月26日上網查詢審議進度，顯示鑑定審議中，已經超過1年多的時間，仍沒等到審議結果。
李德維指出，過去在相關疫苗接種受害審議公聽會中，包括受害者，或受害者所委託的律師，提出八大審議問題，包括等待期過長、機械式審查、推諉慢性病、慣用「潛在」、切割病程、倒果為因、泛稱綜合判斷、醫學不確性。簡言之，審議小組幾乎都歸類給受害者本身身體狀況。
李德維說，蘇貞昌在2021年9月20日接受立法委員質詢時曾說，「對於每一位因施打疫苗受害的民眾，都深感遺憾跟歉意。」而在今年9月27日，蘇貞昌院長在國民黨團要求應為疫情向國人道歉時又允諾，會加快疫苗審議速度。但一年年過去，蘇貞昌院長廉價的道歉、遺憾，變成受害者和其家屬永遠的傷痛，衛福部必須履行蘇貞昌院長的承諾，加快審議速度，回應受害者的訴求。
國民黨團副書記長鄭正鈐則說，根據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第14條規定，「中央主管機關應於案件資料齊全之次日起交由審議小組於六個月內完成審定。必要時，得予延長，並以一次為限，最長不得逾三個月。」換句話說，審議小組必須在9個月內完成審議，但大多數申請疫苗接種救濟案件，都超過9個月以上，顯然，疫苗救濟審議排定時間過久。鄭正鈐質疑，審議時間如此漫長，是行政怠惰？還是不作為？
鄭正鈐表示，衛福部長薛瑞元9月時承諾，受害審議委員會將從1組分成5組，至少讓每組能夠每月召開2次，等於每月總共可召開10次審議會議，以便消化排隊中的數千件申請案件。但截至目前為止，仍舊看不到衛福部確實有增加審議進度，如此可以做到薛瑞元部長所承諾的2年內審完？此外，除了審議速度緩慢，認定也未從寬。根據衛福部疫苗審議統計，到今年11月24日為止，審議件數為1293件，無關件數1100件，無關數高，補助率低，幾乎不到1成。
鄭正鈐呼籲蔡政府，不要嘴巴說一套，實際上又做一套，因接種疫苗而造成身體上的傷害，已經非常痛苦，政府在審議標準必須從寬認定，加快速度，讓受害只能夠得到救濟，得到撫慰。
疫苗受害救濟申請人陳宏宇表示，去年接種BNT產生不良反應，住進台北聯醫忠孝院區，醫療診斷為全身性敗血症、關節發炎，2周後出院。11月底通報預防接種受害救濟審議小組，完成登錄通報後，直到今天在審議當中。他感嘆在台灣什麼都要排隊，包括買口罩、打疫苗、買快篩、買退燒藥，當然連疫苗接種受害審議也要排隊，等待超過一年，審議結果仍在排隊中。