台泥花蓮和平綠能園區　邀民體驗「來電」與海洋溫差發電

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次台泥集團集結台泥綠能、台泥儲能、能元科技與和平電力，舉辦「和平來電互動體驗運動會」互動體驗攤位，台泥董事長張安平、總經理程耀輝，以及秀林鄉長王玫瑰、地方民意代表，以及和平國小校長艾石生、和平村新任村長董蓮怡都一同參與。台泥也希望讓在地村民進一步了解台泥在能源轉型上的投入與理念。
有部落學童坐上電動車體驗沒有儀表板，只靠車用電腦的駕駛操作介面；也有村民好奇的問除了藉由和平這一帶的深層海水發出乾淨的能源，還可以做什麼？台泥以日本久米島海洋溫差發電設施的案例分享，深層海水可應用於龍膽石斑魚等高經濟水產養殖、SPA水療觀光、富含礦物質的海洋深層飲用水等等的延伸產業。
活動現場也邀請台泥和平廠與花蓮四維高中合作開設的「電機技術人才產學合作專班」首屆入學生林子旋，鼓勵和平學子們未來可以成為電機專業技術人才，投入再生能源、儲能等新能源產業。台泥指出，該四維專班優先讓和平、澳花國中畢業生免試入學，鼓勵學生就學期間考取專業證照，且提供獎助學金和未來可以優先申請台泥企業團相關職缺。
台泥指出，2002年開始商轉的和平電廠供應全台灣4%電力所需，20年來屹立東部，是全球唯一沒有設置灰塘掩埋、可以將煤灰提供水泥廠作為替代原料循環使用的環保電廠。集團積極推動能源轉型，考量太陽能以及風電面臨間歇性困難，因此積極投入前瞻能源研究與發展，台泥綠能在台東紅葉地熱發電案場已經進入鑽探井階段，和平電力正籌備「海洋溫差發電」，並且已經完成工程可行性初步評估。