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台泥花蓮和平綠能園區　邀民體驗「來電」與海洋溫差發電

▲因疫情睽違兩年的和平村校運動會，在平安夜當天熱鬧舉行 ，台泥企業董事長張安平跟著和平國小學生一起跳健康操同樂。（圖／台泥提供）
▲因疫情睽違兩年的和平村校運動會，在平安夜當天熱鬧舉行 ，台泥企業董事長張安平跟著和平國小學生一起跳健康操同樂。（圖／台泥提供）

記者許家禎／台北報導

台泥結合旗下所有新能源關係企業，日前於花蓮和平國小舉辦「和平來電互動體驗運動會」，邀請當地部落學生與家長，一起體驗結合高階鋰電池的電動車以及未來可能在和平村誕生的全球第一個 MW級海洋溫差發電基地。台泥也以案例分享，深層海水可應用於龍膽石斑魚等高經濟水產養殖、SPA水療觀光、富含礦物質的海洋深層飲用水等等的延伸產業，希望與村民對於和平未來新的發展機會，有更多交流與激盪。

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台泥2021年9月宣布將把和平廠區轉型成為東部首座低碳環保綠能園區，台泥各項新能源發展項目陸續進駐，包括結合綠能以及儲能的電動車充電站、能夠協助電網穩定的大型儲能基地、UHPC新式低碳建材廠以及正在規劃的鬱金香風機，以及海洋溫差發電。

此次台泥集團集結台泥綠能、台泥儲能、能元科技與和平電力，舉辦「和平來電互動體驗運動會」互動體驗攤位，台泥董事長張安平、總經理程耀輝，以及秀林鄉長王玫瑰、地方民意代表，以及和平國小校長艾石生、和平村新任村長董蓮怡都一同參與。台泥也希望讓在地村民進一步了解台泥在能源轉型上的投入與理念。

有部落學童坐上電動車體驗沒有儀表板，只靠車用電腦的駕駛操作介面；也有村民好奇的問除了藉由和平這一帶的深層海水發出乾淨的能源，還可以做什麼？台泥以日本久米島海洋溫差發電設施的案例分享，深層海水可應用於龍膽石斑魚等高經濟水產養殖、SPA水療觀光、富含礦物質的海洋深層飲用水等等的延伸產業。

活動現場也邀請台泥和平廠與花蓮四維高中合作開設的「電機技術人才產學合作專班」首屆入學生林子旋，鼓勵和平學子們未來可以成為電機專業技術人才，投入再生能源、儲能等新能源產業。台泥指出，該四維專班優先讓和平、澳花國中畢業生免試入學，鼓勵學生就學期間考取專業證照，且提供獎助學金和未來可以優先申請台泥企業團相關職缺。

台泥指出，2002年開始商轉的和平電廠供應全台灣4%電力所需，20年來屹立東部，是全球唯一沒有設置灰塘掩埋、可以將煤灰提供水泥廠作為替代原料循環使用的環保電廠。集團積極推動能源轉型，考量太陽能以及風電面臨間歇性困難，因此積極投入前瞻能源研究與發展，台泥綠能在台東紅葉地熱發電案場已經進入鑽探井階段，和平電力正籌備「海洋溫差發電」，並且已經完成工程可行性初步評估。



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