東諺親揭「200萬債務」由來 認了與楊繡惠每天互動
節目《我愛冰冰Show》由白冰冰、陽帆、台一線的阿文和東諺主持，但近來因節目錄製內容牽涉版權問題而被迫停播，而東諺今（27）日出席「2023尋龍祭大冒險」快閃活動時，表示由於該事件已進入司法程序，所以不太清楚，明年會再重新錄製，內容也會調整，至於楊繡惠是否真的消失？他僅笑說：「至少台一線還在，這是高層的決定，我們也都是在接收消息。」除了分享私下與楊繡惠的日常互動之外，也意外爆出他曾欠債200萬。
記者侯家瑜/台北報導
先前傳出阿文四處和粉絲借錢，東諺先是語塞，隨後又以肯定的語氣強調：「沒有人跟粉絲借錢，沒有人，不要道聽塗說，那是誤會！」但並未否認阿文和他人求助，而下一秒就自爆也曾向親友借錢，東諺表示自己的舞蹈教室因這2年遇到疫情，所以來練舞的學生變少，「大概有1、2百萬，教室的租金包括水電費，一個月也要4到5萬。」
而楊繡惠曾遭爆與台一線2位團員私下有三角戀，東諺笑說：「那繡惠姐也太幸福了！可以周旋在2位型男之間。」透露彼此交情都很好，先前因疫情活動停擺，與楊繡惠也會一起開直播賣東西，「現在還是很好，每天都會固定互傳早安圖，我很禮貌的。」
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