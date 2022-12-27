大成集團嘉義馬稠後園區建構一條龍整合系統 創就業機會

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大成集團創立於1957年，至今已建立禽畜水產的一條龍式加工整合系統，包含肉雞、土雞、雞蛋、鴨、水產、畜產等產品，本次進駐馬稠後食品園區第一期，建立高科技自動化產線，分為分切線、浸漬線、預炸線、全熟線、雞精蒸煮線及包裝線。食品安全及品質衛生均符合工業4.0要項，並使用MES(製造執行系統)及SAP 雲端管理，提高生產效益。
大成集團董事長韓家宇表示，大成集團在馬稠後產業園區擁有8,816坪產業用地，興建總樓地板面積11,387坪，包括辦公室大樓、生產廠房、倉庫及宿舍，總投入金額24億元，目前已正式營運，未來將持續加碼投資嘉義，將馬稠後的食品加工廠作為大成公司各項食品品牌主要生產中心，為嘉義縣帶來更多就業機會，促進地方發展。
韓家宇指出，設廠前勘查過許多地點，最後選定距離台南總公司最近的嘉義縣設廠，這裡不僅交通便利，縣政府也給投資廠商許多支持與協助，正在申購的第二期擁有近22,000坪生產用地，未來將進駐植物肉、寵物食品的產品線，勢必能交出漂亮的成績單。
翁章梁指出，大成集團在馬稠後園區建造園區最大食品加工廠，加上本縣農業興盛，將優質農產品進行加工製造將會是完美結合。嘉義縣目前產業能量豐沛，許多園區正在開發當中，尤其太保科學園區昨日通過環評，且不需進入二階段環評，預計明年即可動土，歡迎更多企業來嘉設廠投資。