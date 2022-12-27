睽違2年媒體狂提問 蔡英文笑：別著急、以後還有機會
總統蔡英文今（27）日在總統府召開記者會，宣布義務役兵役延長為1年，更在睽違2年後首度開放媒體提問，包括兵役與時事議題讓媒體「問到飽」，共歷經長達1個多小時時間，也讓蔡英文忍不住稱「不是今天完了就沒有機會問了，不用著急」，有記者打趣回應說是「想念總統」，蔡英文也忍不住開玩笑說「你們不是想我，是想問問題。」引來現場記者哄堂大笑。
記者陳威叡／台北報導
有媒體算出蔡英文已745天未接受媒體提問，蔡英文今日受訪也表示，自己常常看到媒體，但問答機會少，她坦言這段時間因疫情管控，確實受限了以往傳統問答的方式，若以後大家有需求，會考慮安排。
有別於公布兵役延長的嚴肅話題，蔡英文笑說，記者今天問了好多問題，「不是今天完了就沒有機會問了，不用著急。」有記者打趣說是想念總統，蔡英文也忍不住回話吐槽「你們不是想我，是想問問題。」
蔡英文說，若記者要她解答問題的話，就要讓她好好做功課才能解答問題。蔡不解反問記者「我常常對著媒體講話啊？」只是沒有機會讓媒體提問，她允諾將來會改進，大家也不用在今天就把所有問題問完，以後還有機會。
至於媒體追問民進黨敗選原因，蔡英文指出，在選舉結束後，除了中央黨部有檢討之外，副總統賴清德與各地的支持者有座談，她也邀請每一個競選團路來座談，大致掌握人民透過選舉想表達給執政者的訊息。
至於內閣改組聲音從未間斷，蘇貞昌是否留任？蔡英文說，時候到了就會報告，不需要急著問，「今天你們要報導的已經夠多了。」